Detenido por amenazar de muerte a su padre en Banda del Río Salí

Claudio Nahuel Galarza fue detenido tras amenazar de muerte a su padre en Banda del Río Salí, enfrentando cargos por amenazas y resistencia a la autoridad.

Hoy 01:18

El pasado lunes 13 de julio, se llevó a cabo una audiencia de formulación de cargos contra Claudio Nahuel Galarza (21), quien fue detenido el sábado 11 de julio tras un episodio violento en la vivienda de su padre, ubicada en Banda del Río Salí.

La audiencia fue dirigida por la Unidad Fiscal Criminal de Feria, bajo la supervisión de Carlos Sale. La auxiliar de fiscal Marcela Albornoz Medina, en representación del Ministerio Público Fiscal, formuló cargos por amenazas, así como por desobediencia y resistencia a un funcionario público.

Durante la audiencia, la representante del MPF solicitó la prisión preventiva por un periodo de 21 días, argumentando la existencia de riesgos procesales como el peligro de fuga y la posibilidad de obstaculizar la investigación. La defensa, en cambio, se opuso a esta solicitud, proponiendo medidas de coerción de menor intensidad.

Finalmente, el juez decidió acoger parcialmente la petición de la Fiscalía, imponiendo una prisión preventiva de 10 días al imputado.

Según los cargos, el sábado 11 de julio a las 8:30, Galarza se presentó en la vivienda de su padre, a pesar de contar con una medida judicial de prohibición de acercamiento por un caso de violencia doméstica. En ese momento, su padre se encontraba en el domicilio junto a sus hijas y cuatro nietos menores.

El acusado comenzó a arrojar piedras y ladrillos contra la vivienda, exigiendo dinero y amenazando de muerte a su padre con frases como: "Te voy a matar" y "Ya vas a ver cuando salgas, te voy a matar a vos y a tus hijas".

Alertados por un llamado al Sistema de Emergencias 911, agentes policiales llegaron al lugar y lograron interceptar al imputado a unos 200 metros del domicilio, procediendo a su aprehensión.