La Policía Federal secuestra más de seis toneladas de coca en Salvador Mazza

La Policía Federal ha secuestrado más de seis toneladas de hojas de coca ocultas en un camión que transportaba soja en Salvador Mazza, deteniendo a un joven de 22 años en el proceso.

Hoy 02:17

Efectivos de la Policía Federal han llevado a cabo un significativo operativo en el que se han secuestrado más de seis toneladas de hojas de coca en estado natural. Este hallazgo se produjo en la localidad de Arrayanal, donde un camión con semirremolque transportaba soja a granel.

La detención del camión ocurrió en la madrugada del pasado domingo en un control vehicular establecido sobre la ruta nacional N°34. Durante la inspección, los efectivos notaron que el camión presentaba un cordón de seguridad cercenado, lo que generó sospechas y motivó una revisión más exhaustiva de la carga.

Al realizar una inspección detallada, los agentes descubrieron que entre los 150 bultos de soja se ocultaban hojas de coca en estado natural. Tras el pesaje, se confirmó que la cantidad total de la droga superaba las seis toneladas.

La intervención de la Unidad Fiscal Federal de Jujuy, liderada por Claudia Elena Juane, fue inmediata, ordenando la detención del conductor del camión y el secuestro tanto de las hojas de coca como del vehículo empleado para su transporte.

El detenido, un joven de 22 años, enfrenta cargos por infracción al Código Aduanero y se encuentra a disposición de la justicia. Las investigaciones han permitido rastrear el origen de la droga, estableciendo que fue introducida al país desde Bolivia.

Posteriormente, el vegetal fue transportado por vía ferroviaria hasta Salvador Mazza, donde fue cargado en el camión que finalmente fue interceptado por las autoridades. Este hecho resalta la importancia de los controles y la vigilancia en las fronteras para combatir el narcotráfico en la región.