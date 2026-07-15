Robo a motoblogger en Salta suscita preocupación por la inseguridad

El motoblogger salteño MacMix sufrió un robo en plena luz del día en la colectora de avenida Paraguay, lo que ha reavivado la preocupación por la inseguridad en la ciudad de Salta.

Hoy 01:25

El reconocido motoblogger MacMix fue víctima de un robo a plena luz del día mientras se encontraba sobre la colectora de avenida Paraguay, en la ciudad de Salta.

El creador de contenido dio a conocer lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde compartió imágenes de los daños que sufrió su vehículo luego del ataque de los delincuentes.

Este incidente se produjo en un sector de circulación permanente y ha generado preocupación entre sus seguidores y usuarios de las redes sociales, dado que ocurrió durante el día y en una de las zonas más transitadas de la capital salteña.

MacMix, cuyo nombre real es Maciel, es uno de los motobloggers más reconocidos del país. Nació en la localidad salteña de El Carril y, tras más de una década viviendo en Buenos Aires, ha transformado su pasión por la moto y la observación cotidiana en una forma singular de narrar su entorno.

Con una cámara colocada en su casco y millones de reproducciones en plataformas como YouTube, ha construido una amplia audiencia a partir del registro en primera persona de escenas urbanas, viajes y encuentros inesperados con la gente.

A pesar de su éxito en Buenos Aires, MacMix mantiene un fuerte vínculo con su provincia natal. En una reciente visita, describió su reencuentro con Salta como “Hermoso, lindo, como siempre lo recuerdo”.

Identificado por su moto azul eléctrica, su casco naranja espejado y su cámara, MacMix se define como creador de contenido y ha logrado conectar de manera efectiva con su audiencia gracias a su carisma y cercanía.

Hasta el momento, no se han revelado detalles sobre los objetos robados ni sobre la identidad de los responsables del robo.