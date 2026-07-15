La editorial de la Municipalidad presentará el libro "El Municipio en el Siglo XVIII"

Está basada en documentos históricos, donde el autor reconstruye cómo se administraba la ciudad más antigua de la Argentina.

Hoy 10:13

Este jueves 16 de julio, en la Municipalidad de la Capital y en el marco de las propuestas culturales por el mes aniversario de la ciudad, se presentará el libro "El Municipio en el Siglo XVIII", a partir de las 19.30, con ingreso abierto al público y totalmente gratuito.

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Se trata de la nueva obra del investigador e historiador Lic. Héctor Peralta Puy, a cargo de la Editorial Multimedial Santiago Ciudad, que propone un recorrido por la evolución del gobierno local desde los tiempos coloniales hasta la consolidación de las instituciones municipales.

Su investigación está basada en documentos históricos, donde el autor reconstruye cómo se administraba la ciudad más antigua de la Argentina y de qué manera aquellas decisiones continúan teniendo eco en la organización urbana y en la identidad santiagueña.

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La publicación invita a descubrir una faceta distinta de la historia: la del funcionamiento cotidiano de la ciudad, sus autoridades, los desafíos de cada época y el vínculo permanente entre los vecinos y las instituciones que dieron forma a Santiago del Estero.

El evento contará con la presencia de autoridades, historiadores, investigadores y referentes de la cultura, en un encuentro pensado para acercar el patrimonio documental y la historia local a toda la comunidad.