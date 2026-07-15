La formación de Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026

La Scaloneta se juega el pase a la final este miércoles ante Inglaterra. Lionel Scaloni mantiene la base del equipo, aunque analiza una modificación en el mediocampo y una duda en el lateral derecho.

Hoy 10:54

La Selección Argentina ultima detalles para disputar uno de los partidos más trascendentales del Mundial 2026. Este miércoles, desde las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Estadio Atlanta por un lugar en la gran final. A pocas horas del encuentro, el entrenador todavía no confirmó la formación, aunque ya tiene prácticamente definido el once inicial.

En la conferencia de prensa previa, Scaloni reconoció que estudia variantes de acuerdo al rival, pero dejó en claro que la intención es mantener la identidad del equipo. "Podríamos hacer algún cambio pensando en el rival. La idea es salir con lo mejor que tenemos, los chicos están bien", señaló el DT, sin revelar los nombres que estarán desde el arranque.

La principal duda está en el mediocampo, donde Rodrigo De Paul podría salir del equipo tras haber sido reemplazado en los últimos dos partidos del certamen. En caso de producirse la modificación, los principales candidatos para ocupar su lugar son Nicolás González y Giuliano Simeone, aunque el ex Argentinos Juniors aparece con mayores posibilidades de meterse entre los titulares.

Otra incógnita se mantiene en el lateral derecho. Nahuel Molina corre con ventaja para continuar en el equipo, aunque Gonzalo Montiel también pelea por un lugar. El resto de la formación sería el mismo que viene de vencer a Suiza, en busca de un nuevo paso rumbo al bicampeonato del mundo.

La probable formación de Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Nicolás González o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.