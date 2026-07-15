Por qué Escocia hincha por Argentina en la semifinal del Mundial ante Inglaterra

La histórica rivalidad con Inglaterra es solo una parte de la explicación. El nacimiento del fútbol argentino, Diego Maradona, Alexis Mac Allister y más de un siglo de lazos culturales hacen que muchos escoceses apoyen a la Albiceleste en la búsqueda de la final del Mundial 2026.

Hoy 11:01

Cuando la Selección Argentina salga a la cancha para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, contará con un apoyo inesperado, pero con profundas raíces históricas: Escocia. Más allá de la tradicional rivalidad entre escoceses e ingleses, existe un vínculo de más de 130 años que une a los celtas con el fútbol y la cultura argentina.

La historia comenzó con Alexander Watson Hutton, un profesor nacido en Glasgow que se radicó en Buenos Aires y fundó en 1893 la primera liga de fútbol del país. Considerado el padre del fútbol argentino, su legado marcó el nacimiento del deporte en la Argentina. Incluso, el primer campeonato oficial de liga, disputado en 1891, tuvo como protagonistas a St. Andrew's y Old Caledonians, dos clubes de origen escocés.

La conexión también tiene capítulos inolvidables con Diego Maradona. El astro convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección en Hampden Park, en Glasgow, y años más tarde debutó como entrenador de Argentina en ese mismo estadio. Pero el momento que terminó de convertirlo en un ídolo para muchos escoceses fue el Mundial de México 1986, cuando eliminó a Inglaterra con la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", dos acciones que quedaron grabadas para siempre en la memoria del fútbol.

La histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra excede ampliamente lo deportivo. Sus diferencias se remontan a las guerras de independencia medievales, atravesaron siglos de conflictos políticos y aún hoy alimentan un fuerte sentimiento nacionalista en buena parte de la sociedad escocesa. Esa tensión también tuvo expresiones contemporáneas, como el rechazo a las políticas de Margaret Thatcher, cuya figura quedó además ligada en Argentina al hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas.

El presente también ofrece motivos para fortalecer esa simpatía. Alexis Mac Allister, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, lleva un apellido de origen escocés que genera identificación entre los hinchas celtas. Además, se estima que alrededor de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa, una de las diásporas más importantes del mundo, mientras que instituciones como el Colegio Escocés San Andrés, fundado en 1838 en Buenos Aires, mantienen vivas las tradiciones de esa comunidad.

Con ese trasfondo histórico, cultural y futbolístico, para muchos escoceses la semifinal entre Argentina e Inglaterra tiene un significado especial. No se trata únicamente de alentar al rival de su vecino, sino de respaldar a un país con el que comparten más de un siglo de historia y una relación que sigue vigente dentro y fuera de las canchas.