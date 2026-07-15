Por qué Escocia hincha por Argentina en la semifinal del Mundial ante Inglaterra

Ingresar

Cobertura Especial

Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 18º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
X
Somos Deporte

Por qué Escocia hincha por Argentina en la semifinal del Mundial ante Inglaterra

La histórica rivalidad con Inglaterra es solo una parte de la explicación. El nacimiento del fútbol argentino, Diego Maradona, Alexis Mac Allister y más de un siglo de lazos culturales hacen que muchos escoceses apoyen a la Albiceleste en la búsqueda de la final del Mundial 2026.

Hoy 11:01
Escocia

Cuando la Selección Argentina salga a la cancha para enfrentar a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, contará con un apoyo inesperado, pero con profundas raíces históricas: Escocia. Más allá de la tradicional rivalidad entre escoceses e ingleses, existe un vínculo de más de 130 años que une a los celtas con el fútbol y la cultura argentina.

La historia comenzó con Alexander Watson Hutton, un profesor nacido en Glasgow que se radicó en Buenos Aires y fundó en 1893 la primera liga de fútbol del país. Considerado el padre del fútbol argentino, su legado marcó el nacimiento del deporte en la Argentina. Incluso, el primer campeonato oficial de liga, disputado en 1891, tuvo como protagonistas a St. Andrew's y Old Caledonians, dos clubes de origen escocés.

La conexión también tiene capítulos inolvidables con Diego Maradona. El astro convirtió su primer gol con la camiseta de la Selección en Hampden Park, en Glasgow, y años más tarde debutó como entrenador de Argentina en ese mismo estadio. Pero el momento que terminó de convertirlo en un ídolo para muchos escoceses fue el Mundial de México 1986, cuando eliminó a Inglaterra con la recordada "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo", dos acciones que quedaron grabadas para siempre en la memoria del fútbol.

La histórica rivalidad entre Escocia e Inglaterra excede ampliamente lo deportivo. Sus diferencias se remontan a las guerras de independencia medievales, atravesaron siglos de conflictos políticos y aún hoy alimentan un fuerte sentimiento nacionalista en buena parte de la sociedad escocesa. Esa tensión también tuvo expresiones contemporáneas, como el rechazo a las políticas de Margaret Thatcher, cuya figura quedó además ligada en Argentina al hundimiento del ARA General Belgrano durante la Guerra de Malvinas.

El presente también ofrece motivos para fortalecer esa simpatía. Alexis Mac Allister, una de las figuras del equipo de Lionel Scaloni, lleva un apellido de origen escocés que genera identificación entre los hinchas celtas. Además, se estima que alrededor de 100.000 argentinos tienen ascendencia escocesa, una de las diásporas más importantes del mundo, mientras que instituciones como el Colegio Escocés San Andrés, fundado en 1838 en Buenos Aires, mantienen vivas las tradiciones de esa comunidad.

Con ese trasfondo histórico, cultural y futbolístico, para muchos escoceses la semifinal entre Argentina e Inglaterra tiene un significado especial. No se trata únicamente de alentar al rival de su vecino, sino de respaldar a un país con el que comparten más de un siglo de historia y una relación que sigue vigente dentro y fuera de las canchas.

TEMAS Mundial 2026
Escaneá ya

ULTIMO MOMENTO

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. ¡Juega la Scaloneta! Argentina enfrenta a Inglaterra soñando con el boleto a la final del Mundial
  2. 2. La formación de Argentina vs. Inglaterra, por la semifinal del Mundial 2026
  3. 3. El Gobierno descartó dar asueto por la semifinal entre Argentina e Inglaterra
  4. 4. Barrio Los Flores: forzaron una vivienda y se llevaron $800.000 en efectivo durante la madrugada
  5. 5. Violento choque en avenida Lugones: un motociclista terminó internado tras impactar contra un camión
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT