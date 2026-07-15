Vecina denunció el robo de $1.500.000, pero la policía descubrió dónde estaba el dinero

El insólito caso ocurrió en la ciudad de Frías. El dinero nunca salió de la casa. Los videos de las cámaras de seguridad de la vivienda fueron fundamentales.

Hoy 10:49

Una vecina de la ciudad de Frías (departamento Choya) se llevó el susto de su vida —y luego un tremendo momento de incomodidad— tras denunciar la presunta sustracción de una millonaria suma de dinero desde el interior de su vivienda. Tras una rápida investigación policial, se constató que no hubo ningún delito: el dinero estaba en el tacho de basura del baño.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El hecho se registró el pasado lunes 13 de julio alrededor de las 20:20 horas en un domicilio ubicado en el barrio Inti Huasi de la mencionada ciudad. Una mujer de 32 años se presentó ante las autoridades de la Comisaría Comunitaria Nº 60 para reportar la desaparición de $1.500.000 en efectivo.

En su relato inicial, la damnificada apuntó sus sospechas hacia un hombre que había ingresado a la propiedad momentos antes con el aparente propósito de retirar la basura, creyendo que esta persona había aprovechado un descuido para apoderarse del botín.

Te recomendamos: Detienen en Frías a sujeto acusado de atacar con un machete a otro y mandarlo al hospital

De inmediato, personal de la división de Robo y Hurto, junto con efectivos de prevención, se constituyeron en el lugar para iniciar las investigaciones pertinentes. La clave del misterio estuvo en el análisis de las cámaras de seguridad de la propia vivienda.

Al revisar minuciosamente las grabaciones, los investigadores descubrieron dos detalles fundamentales que cambiaron el rumbo del caso. En ningún momento ingresó ninguna persona ajena al inmueble durante el rango de tiempo señalado.

Además, en las imágenes se observaba claramente a la denunciante caminando con el fajo de billetes en sus manos hacia el sector del baño —zona que no cuenta con cobertura de cámaras— y saliendo de allí con las manos vacías.

Ante la contundencia del material fílmico exhibido por la policía, los progenitores de la joven, quienes también se encontraban en la vivienda, decidieron realizar una nueva y exhaustiva búsqueda en el sector señalado.

Pocos minutos después, el misterio quedó resuelto: el millón y medio de pesos se encontraba intacto dentro del cesto de basura del baño, donde aparentemente había sido depositado por error de manera involuntaria.

Tras recuperar la totalidad del dinero, los efectivos policiales dieron por cerrado el procedimiento, el cual afortunadamente no pasó de ser un gran malentendido familiar.