El Gobierno nombró jueza a la esposa del magistrado del caso $Libra

Ana María Juan fue designada en el juzgado federal de Hurlingham. Su marido, el magistrado Marcelo Martínez De Giorgi tiene el caso que involucra a Javier Milei.

Hoy 10:47

El gobierno nacional de Javier Milei designó este miércoles como jueza federal a Ana María Juan, esposa de Marcelo Martínez De Giorgi, el magistrado que tiene la causa contra el Presidente por la presunta estafa con la criptomoneda $Libra.

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El Poder Ejecutivo publicó en el Boletín Oficial el nombramiento de Juan en el juzgado federal de Hurlingham, que todavía no está habilitado para funcionar, luego que el Senado de la Nación aprobó su pliego.

La designación se da dos semanas después que Martínez De Giorgi apartó de la causa $Libra a las víctimas de la presunta estafa que actúan en la causa como querellantes.