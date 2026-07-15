Camionero indocumentado mató a 3 personas y lo condenaron a 4 años

Video. Jashanpreet Singh, de origen indio, recibió solo cuatro años y ocho meses de prisión por la colisión que involucró a ocho vehículos, registrada en octubre de 2025.

Hoy 10:01

Un tribunal de California sentenció a Jashanpreet Singh a cuatro años y ocho meses de prisión tras un choque múltiple en la autopista Interestatal 10 que dejó tres muertos y cuatro heridos en octubre de 2025.

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El caso desató un cruce de acusaciones entre autoridades estatales y federales por la validez de la licencia comercial del conductor, así como por su estatus migratorio y los protocolos de control en la emisión de permisos para operar vehículos pesados.

El episodio ocurrió en la Interestatal 10, cerca del enlace con la autopista 15, en el oeste de Ontario, California. Ocho vehículos, incluidos cuatro camiones y cuatro autos particulares, se vieron involucrados cuando el semirremolque conducido por Singh avanzó sin frenar hacia el tránsito reducido.

De acuerdo con Los Angeles Times, las cuatro personas heridas debieron ser trasladadas a hospitales locales.

Imágenes de una cámara de tablero mostraron que el conductor no aplicó los frenos antes de embestir al tráfico lento.

El mismo registro, citado también por Fox News, evidenció cómo el vehículo pesado atravesó varios autos antes de impactar contra otro camión, y uno de los automóviles se incendió.

Un testigo, Jason Calmelat, recordó: “No se detuvo. No se desvió. No hizo ningún tipo de maniobra. Simplemente siguió recto”, tal y como relató a NBC Los Angeles. Tras el impacto, el camión se desvió hacia el terraplén y el conductor saltó del vehículo, que estaba en llamas.

El fallo judicial incluyó la declaración de culpabilidad de Singh por tres cargos graves de homicidio vehicular con negligencia grave.

La sentencia consideró que el acusado tenía 21 años, no registraba antecedentes penales y, de acuerdo con la fiscalía del condado de San Bernardino, no existían indicios de intencionalidad en la colisión. Además, la defensa resaltó que el conductor podía ser considerado infractor juvenil bajo la ley de California.

Disputa por la licencia comercial y el estatus migratorio

El caso de Singh no solo quedó limitado al ámbito judicial, sino que derivó en una disputa institucional significativa.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) afirmó que Singh era un inmigrante indocumentado de la India que había cruzado la frontera sur de Estados Unidos en 2022.

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De acuerdo con Fox News, agentes de la Patrulla Fronteriza interceptaron a Singh en el sector de El Centro, en California, y lo liberaron a la espera de una audiencia migratoria.

La licencia comercial de Singh, sin embargo, fue el verdadero foco de controversia. El Departamento de Transporte de Estados Unidos aseguró que el acusado obtuvo una licencia comercial en junio de 2025, pese a nuevas políticas de emergencia que, según la versión federal, lo inhabilitaban para operar vehículos de carga debido a su situación migratoria.

Autoridades federales sostuvieron que en septiembre de ese año advirtieron a California sobre problemas de cumplimiento en la emisión de licencias comerciales a no ciudadanos, exigiendo la suspensión de nuevos permisos y la revisión de los existentes. “Quienes no reunieran las condiciones debían perder la licencia”, puntualizó el organismo.

La postura de las autoridades estatales fue radicalmente distinta. Funcionarios de California defendieron que el gobierno federal había aprobado los documentos de autorización de empleo que permitieron a Singh obtener una identificación REAL ID, que a su vez confirmaba su estatus legal a efectos de obtener la licencia.

CBS News remarcó que el estado extendió la autorización laboral del conductor del 24 de abril de 2025 al 16 de octubre de 2026 y luego hasta el 18 de agosto de 2030.

No obstante, funcionarios federales insistieron en que el conductor debía quedar descalificado bajo las nuevas reglas. Según fuentes federales, una restricción de la licencia fue retirada el 15 de octubre, tras cumplir Singh 21 años. Seis días después, conducía el semirremolque involucrado en el choque.

Reacciones, víctimas y consecuencias

El caso de Singh generó consternación en la comunidad local y renovó el debate sobre la coordinación entre agencias estatales y federales en la emisión de licencias comerciales a inmigrantes.

Entre las víctimas identificadas figuraron Clarence Nelson, exentrenador asistente de básquetbol de Pomona High School, y su esposa, Lisa Nelson.

De acuerdo con Los Angeles Times, las familias de los fallecidos estuvieron presentes en la audiencia de sentencia, y una de ellas leyó una declaración ante el tribunal.

Las pruebas toxicológicas confirmaron que Singh no se encontraba bajo los efectos de alcohol ni de drogas. Luego del arresto, agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) presentaron una orden de retención migratoria en su contra, como precisó Los Angeles Times.

Mientras tanto, la opinión pública y los medios siguieron de cerca la discusión sobre la responsabilidad institucional en la tragedia.

La polémica por la licencia comercial de Singh puso en evidencia las diferencias normativas y de interpretación entre Washington y California frente a los permisos laborales para inmigrantes.

El caso se transformó en un punto de referencia para evaluar los protocolos de seguridad y los controles migratorios en el transporte de carga en Estados Unidos.