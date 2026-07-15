La inesperada herencia de Daveigh Chase, la actriz de "La llamada", que vivió sus últimos años en la indigencia

La estrella del cine murió hace un mes a los 35 años.

Hoy 08:36

Se conocieron documentos presentados en la Justicia de Los Ángeles en los que se supo cuál es la herencia que dejó la actriz Daveigh Chase, protagonista de La llamada, que murió en junio a los 35 años.

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De acuerdo a lo que reveló la revista People, la estrella dejó un patrimonio valorado en aproximadamente 400 mil dólares, a pesar de que los últimos años de su vida los pasó en la indigencia.

Según los documentos presentados el 8 de julio ante el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles, el patrimonio de la actriz se estima en ese monto a partir del cálculo que se hace de los bienes personales que tenía, ya que no dejó ninguna propiedad a su nombre.

Chase murió sin haber dejado un testamento, lo que obligó que su madre, Cathy Chase, le pida al tribunal ser nombrada administradora del patrimonio. Además exigió administrar la herencia.

La definición con respecto a esto se conocerá el 12 de agosto, cuando fue fijada la audiencia testamentaria en el Tribunal Superior del Condado de Los Ángeles. En los documentos que se filtraron, también se confirma que Chase murió sin tener una dirección de una vivienda.

La petición que trascendió en los medios indicó que como Chase nunca se casó ni tuvo hijos, los herederos inmediatos son su madre, Cathy, y su padre, John Schwallier. El hombre, desde hace años, se fue de los Estados Unidos y formó una familia independiente en Filipinas, su lugar de residencia.