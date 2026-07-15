La Banda se prepara para un clima cálido: temperaturas agradables para hoy Miércoles 15 de julio de 2026

La Banda, Santiago del Estero, se encuentra bajo condiciones de clima despejado y agradables temperaturas. Los bandeños pueden esperar un incremento notable en la temperatura a lo largo de la semana.
Hoy, en La Banda, los bandeños disfrutan de un clima despejado y fresco, con una temperatura actual de 8.1 °C y una sensación térmica de 6.2 °C. La humedad se sitúa en un 93%, lo que genera una atmósfera bastante húmeda a esta hora de la mañana.
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Se anticipa que a medida que avance el día, las temperaturas alcanzarán un máximo de 27.6 °C, lo que marcará un notable contraste con las temperaturas matutinas. Con cielo despejado, se espera un día luminoso que permitirá a los bandeños disfrutar de actividades al aire libre.
El viento sopla a 11.2 km/h desde el este-noreste, lo que contribuirá a que la sensación térmica se mantenga agradable. Este clima invita a salir y disfrutar del sol, ideal para un paseo por la ciudad o disfrutar de un almuerzo al aire libre.
Para los próximos días, el pronóstico indica que el clima seguirá siendo soleado. El jueves 16 de julio, la mínima se establecerá en 16.4 °C y la máxima en 31.4 °C, mientras que el viernes 17 de julio, se prevé que las temperaturas oscilarán entre 16.2 °C y 38.3 °C.
En resumen, La Banda se prepara para un clima cálido y soleado. Hoy, los bandeños experimentarán una mínima de 14.1 °C y una máxima de 27.6 °C, con un ambiente ideal para disfrutar de actividades al aire libre.
Esta nota fue generada con inteligencia artificial.