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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 15º
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“Por la inflación, hay gente que cree que subiendo 5% va a ganar más"

Así lo expresó en su columna de este miércoles para Radio Panorama el licenciado Osvaldo Granados.

Hoy 08:23

El costo de vida volvió a ubicarse en el centro de la escena tras el último dato de inflación, que mostró una desaceleración y se ubicó en torno al 1%, en línea con lo que venían anticipando distintas consultoras y analistas. Se trata del registro más bajo de los últimos diez meses, aunque persisten interrogantes sobre si la tendencia podrá sostenerse.

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En ese contexto, el licenciado Osvaldo Granados analizó la situación durante su columna para Radio Panorama y dejó una definición contundente sobre el comportamiento de precios: “La gente está muy enferma por la inflación, y en lugar de intentar ganar por cantidad piensan que subiendo el 5% lo van a hacer, se ve que no se entendió todavía”.

Granados también se refirió al frente cambiario y destacó la reciente intervención oficial: “El Banco Central compró dólares en lo que fue la mayor compra desde abril de 2024. Hay más oferta, prestan dólares algunas empresas que tenían dólares del mercado”, explicó.

Si bien la desaceleración de la inflación genera cierto alivio, las advertencias apuntan a la necesidad de consolidar el proceso y evitar prácticas que puedan frenar una eventual recuperación del consumo.

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