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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 15º
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Soleado y cálido: el clima en Añatuya para hoy Miércoles 15 de julio de 2026

Hoy en Añatuya, los añatuyenses podrán disfrutar de un clima despejado y temperaturas agradables. El pronóstico para los próximos días indica un aumento gradual en las temperaturas.

Hoy 08:21

El clima en Añatuya se presenta hoy con condiciones despejadas y una temperatura actual de 15 °C, lo que promete un día agradable para los añatuyenses. Aunque la sensación térmica es de 7.5 °C, se espera que el sol brille durante gran parte del día.

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Con un viento del este-noreste a 18 km/h, el ambiente se mantendrá fresco por la mañana, pero se anticipa un calentamiento significativo a medida que avance el día. La humedad se encuentra en un 56%, lo que también contribuye a la sensación de confort.

Para hoy, las temperaturas oscilarán entre una mínima de 15 °C y una máxima de 28.3 °C, ideal para disfrutar al aire libre. Los añatuyenses pueden aprovechar este clima para realizar actividades al exterior o simplemente relajarse bajo el sol.

El pronóstico para mañana, 16 de julio, indica que las temperaturas seguirán en aumento, alcanzando una mínima de 19.3 °C y una máxima de 33.3 °C. Se espera que el sol continúe siendo el protagonista de la jornada.

El viernes, 17 de julio, el clima se mantendrá igual de soleado, con temperaturas que oscilarán entre 21.9 °C como mínima y 36.3 °C como máxima. Los añatuyenses deben prepararse para un fin de semana cálido y soleado, ideal para disfrutar del aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.

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