Pezzini reconoció que el hincha de Güemes "no está yendo a la cancha" y fue crítico tras la derrota: "No es la forma"

El presidente del Gaucho reconoció el difícil presente que atraviesa el club, que se encuentra en zona de descenso de la Primera Nacional. También confirmó que la próxima semana convocarán a una asamblea extraordinaria para presentar balances y renovar autoridades.

Hoy 11:58

El presente de Güemes está lejos de ser el esperado. El equipo atraviesa uno de los momentos más delicados de la temporada, se encuentra en zona de descenso de la Primera Nacional y la crisis también impacta en el plano institucional y económico. En ese contexto, el presidente del club, Carlos Pezzini, habló en Radio Panorama y analizó la actualidad del Gaucho y reconoció las dificultades que enfrenta la institución.

"Deportivamente no estamos bien. Hay situaciones que no las podemos resolver desde lo futbolístico, pero estamos confiados en que el cuerpo técnico está trabajando para despegar de esta situación y poder hacerlo con tranquilidad", expresó el dirigente, respaldando el trabajo del entrenador pese a los malos resultados.

Pezzini también hizo hincapié en la compleja realidad económica que atraviesa el club y cómo eso repercute en el funcionamiento diario. "Esta situación es complicada en lo deportivo, institucional y, sobre todo, en la parte económica, que nos condiciona. Es una lucha día a día tratar de resolver los problemas que aquejan al club y eso termina afectando también a lo deportivo", sostuvo.

Además, explicó que la baja concurrencia del público y la escasa cantidad de socios complican aún más las finanzas de la institución. "La gente no está yendo a la cancha, no podemos recaudar y los socios no están aportando. No tenemos una cantidad suficiente de socios para solventar la crisis y lamentablemente eso nos toca afrontarlo a nosotros como dirigencia", afirmó.

En relación con el futuro institucional, el presidente confirmó que el club avanza con los trámites legales para convocar a una asamblea extraordinaria. "Estamos terminando la parte jurídica y calculo que la semana que viene haremos el llamado para la asamblea extraordinaria, donde presentaremos los balances y se realizará la renovación de autoridades", indicó.

Consultado sobre la posibilidad de un cambio dirigencial, Pezzini aseguró que lo más importante es el bienestar del club. "Esto es lo mejor para nosotros, que venga alguien a mejorar la parte deportiva", manifestó.

Por último, el titular de Güemes contó que dialogó con el entrenador tras la última derrota y transmitió un mensaje de respaldo al plantel. "Tuve la oportunidad de hablar con el técnico después del partido y él se muestra confiado. A nadie le gusta perder, pero nos tocó el domingo. No es la forma. Con actitud y fútbol esta situación se puede revertir", concluyó.