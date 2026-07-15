La inteligencia artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 21º
Mundial 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
16:00
Inglaterra -
Argentina -
15 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 16:00
Inglaterra
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

La inteligencia artificial anticipó el resultado de Argentina vs. Inglaterra por las semifinales del Mundial

Luego de acertar el triunfo de España sobre Francia, ChatGPT realizó su pronóstico para el duelo entre la Selección Argentina e Inglaterra y explicó cuáles serían las claves del partido que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026.

Hoy 12:31

La Selección Argentina enfrentará este miércoles a Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026, en un encuentro que promete ser uno de los más atractivos del torneo. En la previa, la inteligencia artificial volvió a hacer su apuesta y, tras haber acertado la victoria de España frente a Francia, lanzó su predicción para el choque entre la Albiceleste y el conjunto británico.

De acuerdo con el análisis realizado por ChatGPT, el equipo de Lionel Scaloni se impondrá por 2-1 en un partido muy parejo y conseguirá el boleto a la gran final. El pronóstico indica que los goles argentinos serían convertidos por Lionel Messi y Julián Álvarez, mientras que Harry Kane descontaría para los ingleses.

La IA fundamentó su predicción en la experiencia que tiene Argentina en este tipo de instancias decisivas. Según el análisis, la base del plantel campeón del mundo mantiene un alto nivel competitivo y ha demostrado una gran capacidad para resolver eliminatorias de máxima exigencia, como ocurrió en los cuartos de final frente a Suiza.

Además, consideró que Inglaterra podría dominar la posesión del balón gracias a jugadores como Jude Bellingham, Declan Rice y Harry Kane, aunque destacó que la Selección Argentina suele sentirse cómoda atacando los espacios y aprovechando las transiciones rápidas.

Otro de los factores que podrían inclinar la balanza, según la inteligencia artificial, será el rendimiento en las áreas. Una buena actuación de Emiliano "Dibu" Martínez aumentaría las posibilidades de la Albiceleste, mientras que Inglaterra podría generar peligro mediante la pelota parada y el juego aéreo.

El pronóstico de la IA para Argentina vs. Inglaterra

  • Resultado: Argentina 2-1 Inglaterra.
  • Goles: Lionel Messi y Julián Álvarez (Argentina); Harry Kane (Inglaterra).

Cómo imagina el partido la inteligencia artificial

  • Un primer tiempo muy táctico y con pocas situaciones de gol.
  • Argentina abriría el marcador en el segundo tiempo.
  • Inglaterra llegaría al empate alrededor de los 70 minutos.
  • En el tramo final, una combinación entre Messi y Julián Álvarez definiría el partido y le daría a la Selección el pase a la final del Mundial.

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