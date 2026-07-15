En vivo: con un fuerte operativo de seguridad, los hinchas ya viven la previa del histórico Argentina-Inglaterra

A más de cuatro horas del inicio de la semifinal del Mundial 2026, los alrededores del Mercedes-Benz Stadium comienzan a llenarse de color. Los simpatizantes argentinos son amplia mayoría y el ingreso al estadio estará dividido por sectores para evitar incidentes.

Hoy 14:51

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La cuenta regresiva para la semifinal entre Argentina e Inglaterra ya se vive con intensidad en las inmediaciones del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. A más de cuatro horas del comienzo del partido, miles de hinchas comenzaron a acercarse al estadio en un clima de expectativa, bajo un importante operativo de seguridad dispuesto para uno de los encuentros más convocantes del Mundial 2026.

Hasta el momento, los fanáticos de la Selección Argentina son clara mayoría en los alrededores del estadio. Con camisetas celestes y blancas, banderas y bombos, los simpatizantes le ponen color a la previa y hacen sentir el aliento para el equipo de Lionel Scaloni, que buscará un lugar en la gran final.

Por su parte, los hinchas ingleses también empezaron a llegar, aunque en menor número. En la puerta 3, sector destinado exclusivamente para el ingreso de los seguidores de los Tres Leones, ya se observan varias camisetas blancas aguardando la apertura de los accesos.

Para garantizar la seguridad, la organización dispuso ingresos diferenciados para ambas parcialidades. Los simpatizantes argentinos accederán al estadio por la puerta 4, que abrirá tres horas antes del inicio del encuentro, mientras que un amplio despliegue policial y de seguridad privada controla los movimientos en todo el perímetro del estadio, con el objetivo de evitar cualquier tipo de incidente antes del esperado clásico mundialista.