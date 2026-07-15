El gobernador Elías Suárez fue parte de la entrega de certificados a los primeros egresados del programa "Santiago Crece con Vos"

Más de 1.200 jóvenes recibieron su acreditación tras completar capacitaciones orientadas al empleo, el autoemprendimiento y la inserción laboral en distintos puntos de la provincia.

Hoy 13:47

En el marco de las políticas activas de promoción del empleo y capacitación que lleva adelante el Gobierno de la provincia, el gobernador Elías Suárez presidió este miércoles el acto de entrega de certificados a los primeros egresados del programa "Santiago Crece con Vos".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La ceremonia, desarrollada en el Centro de Convenciones Fórum, celebró la finalización de la capacitación de más de 1.200 jóvenes de distintos puntos del territorio santiagueño, de entre 18 y 35 años, quienes recibieron sus acreditaciones tras culminar diversos trayectos formativos diseñados para el autoempleo, la inserción laboral y el desarrollo de emprendimientos locales.

También participaron del acto el jefe de Gabinete, Víctor Araujo; la ministra de Educación, Mariela Nassif; la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera; el subsecretario de Educación, Alejandro Píccoli; el director del Instituto Tecnológico, Mario Benavente; el rector de la Ucse, Luis Lucena, y la decana de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Unse, María Fernanda Mellano.

Las autoridades hicieron entrega de los correspondientes certificados y diplomas en las áreas de fotografía para redes sociales y digitales, manejo de drones, bailes populares, instalador de redes informáticas, auxiliar de gastronomía, y operador en informática de administración y gestión. Estas capacitaciones fueron planificadas estratégicamente para brindar herramientas de rápida salida laboral que se adapten a las demandas tecnológicas, creativas y de servicios del mercado actual.

En las palabras de apertura, la ministra Nassif valoró el esfuerzo de los estudiantes para alcanzar esta meta y destacó la visión estratégica del gobernador para convocar a todo el ecosistema formador provincial, incluyendo a universidades, escuelas profesionales e instituciones tecnológicas.

"Es una inmensa alegría encontrarnos hoy en la finalización de sus estudios, en el cumplimiento de una meta que representa un punto de llegada, pero principalmente un punto de partida para que tengan mayores posibilidades de conseguir un empleo o iniciar su propio emprendimiento", expresó.

"Hoy recibir este certificado es una meta cumplida y también una responsabilidad, porque en el mundo actual capacitarte ya no es una opción, sino una necesidad. Cuando el Estado genera oportunidades y nuestros jóvenes se suman con esfuerzo y compromiso, suceden cosas extraordinarias", agregó.

En representación de los más de 1.200 jóvenes certificados, Martín Ruiz agradeció a las autoridades provinciales por ofrecer a personas de toda la provincia la oportunidad de capacitarse de forma gratuita. “Este certificado no es solo un papel, es una herramienta clave que nos permite potenciar nuestra vocación, seguir mejorando día a día y sentirnos preparados para insertarnos en el mundo del trabajo".

Un aspecto central del acto fue la articulación directa con el sector socioproductivo. Los egresados de "Santiago Crece con Vos" podrán incorporarse activamente al mercado laboral mediante su inscripción en la plataforma digital www.serviciosgo.gob.ar (o a través de su portal provincial www.serviciosgo.sde.gob.ar).

En este contexto, el representante de la Cámara de la Industria Tecnológica de Santiago del Estero (Ciisde), Raúl Ola, brindó una detallada explicación sobre el funcionamiento de la plataforma "ServiciosGo", sus beneficios y las facilidades de esta herramienta de vinculación laboral y profesional.

La plataforma web oficial funciona como una vidriera digital para que los nuevos profesionales santiagueños puedan registrarse de forma gratuita, ofrecer sus servicios especializados directamente a la comunidad y conectar con oportunidades de contratación formal en toda la región.

A su turno, el gobernador Suárez dio un encendido discurso, en el que puso de manifiesto su “enorme satisfacción” por el logro conseguido por este primer grupo de egresados, que son parte de un proceso que beneficiará a muchos más que buscan un mejor futuro.

En ese sentido, agradeció el fuerte compromiso de los equipos técnicos y académicos que hicieron viable la propuesta formativa. Destacó la colaboración de las universidades Nacional y Católica de Santiago del Estero, y al Instituto de Tecnología, también a los equipos de los ministerios de Educación y de Justicia; del Consejo General de Educación y la Jefatura de Gabinete.

"Quiero agradecer a todos los que pusieron su esfuerzo para empujar este programa que dictó más de 57 cursos en 24 localidades de la provincia, logrando que hoy tengamos a más de 4.500 chicos capacitándose y formándose en todo el interior de Santiago del Estero", destacó el gobernador.

Además, convocó a los jóvenes a ser los verdaderos artífices de la transformación social, ponderó la trascendencia de la capacitación constante y propuso un emotivo paralelismo con los deportistas nacionales.

Al referirse al ecosistema de empleo, Suárez valoró el trabajo coordinado para el desarrollo y puesta en marcha de esta infraestructura digital.

"Hoy estos 1.200 jóvenes que se certifican han logrado una herramienta que les permite aspirar y mirar para adelante con mejores posibilidades de conseguir un puesto de trabajo o desarrollar sus propios emprendimientos. Se trata del Estado creando herramientas reales para ponerlas al servicio de la gente", expresó.

La Selección, un ejemplo para todos

Antes de cerrar su discurso, el gobernador dedicó un párrafo especial a los jugadores del Seleccionado Argentino de Fútbol, que este miércoles por la tarde se enfrenta con Inglaterra por la semifinal de la Copa del Mundo, a quienes destacó como ejemplo por sus valores y trabajo en equipo.

“Hoy no es un día para discursos; estamos todos entusiasmados porque Argentina juega un gran partido. Esos once jugadores que van a salir a la cancha nos representan a todos, a toda la juventud; porque van a poner el esfuerzo y nosotros vamos a estar contentos porque van a tener los resultados que esperamos”, expresó.

“Son los ejemplos que la juventud necesita, que el país necesita y los santiagueños necesitamos”, concluyó Suárez ante la algarabía de todos en la sala.