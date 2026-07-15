El emotivo video del Gobierno de Tierra del Fuego antes de Argentina-Inglaterra: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”

A horas de la semifinal del Mundial 2026, la provincia compartió un mensaje con la Marcha de Malvinas de fondo e imágenes de las islas, Ushuaia y Río Grande.

Hoy 14:57

El Gobierno de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur compartió un emotivo video en sus redes sociales a horas del partido entre la Selección Argentina e Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026.

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La publicación estuvo acompañada por una frase contundente: “Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”.

El video, de casi dos minutos y medio de duración, tiene como fondo la Marcha de Malvinas y muestra imágenes de las Islas Malvinas, además de distintos paisajes de Ushuaia y Río Grande.

“Hay símbolos que no se dejan afuera. Desde Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, sostenemos una certeza irrenunciable, escrita en nuestra geografía y en el corazón de todo un pueblo. Las Malvinas fueron, son y serán argentinas”, expresó el Gobierno fueguino en el mensaje difundido junto al video.

La publicación se dio en la previa de un cruce cargado de historia entre Argentina e Inglaterra, aunque desde distintos sectores se remarcó la importancia de separar el reclamo soberano del encuentro deportivo.

Uno de los lugares protagonistas del video fue Río Grande, ciudad ubicada al norte de la provincia y reconocida como la Capital Nacional de la Vigilia por la Gloriosa Gesta de Malvinas.

Ese reconocimiento fue oficializado en marzo de 2013, a través de la ley nacional N° 26.846, que destaca la conmemoración que se realiza cada año durante la noche del 1° de abril y la mañana del 2 de abril.

Según establece la normativa, la población de Río Grande se reúne de manera espontánea para honrar la memoria de la Gesta de Malvinas, desde el respeto a sus combatientes y enalteciendo el reclamo soberano argentino sobre las islas y sus espacios marítimos circundantes.

Durante la vigilia, miles de vecinos participan de una ceremonia a orillas del Mar Argentino, frente al Monumento a los Héroes de Malvinas, donde los excombatientes montan una carpa y desarrollan actividades de concientización sobre la causa.

Con este mensaje, Tierra del Fuego volvió a reafirmar su postura histórica en la previa de un partido que despierta emociones dentro y fuera de la cancha.