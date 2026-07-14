EN VIVO | Argentina enfrenta a Inglaterra soñando con el boleto a la final del Mundial

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|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DG
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|1
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|0
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|0
|0
|0
|0
|2
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|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|3
|
|0
|0
|0
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|0
|0
|0
|0
|4
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|3
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La Selección de Lionel Scaloni enfrentará a los ingleses desde las 16, en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta. El ganador jugará la final ante España, que eliminó a Francia. Seguilo por Canal 7 de Santiago del Estero.
La Selección Argentina afrontará este miércoles uno de los partidos más importantes de los últimos años. Desde las 16, el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrentará a Inglaterra en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales del Mundial 2026.
► HACÉ CLICK AQUÍ Y MIRÁ EL PARTIDO EN VIVO: OPCIÓN 1 – OPCIÓN 2 – OPCIÓN 3 – OPCIÓN 4 – OPCIÓN 5 – OPCIÓN 6 – OPCIÓN 7 – OPCIÓN 8 – OPCIÓN 9 – OPCIÓN 10