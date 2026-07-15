Máximas autoridades judiciales concretaron la primera visita anual a unidades carcelarias

Los magistrados se interiorizaron sobre la situación de los internos y el funcionamiento de los distintos centros carcelarios de jurisdicción provincial.

Hoy 16:30

Los integrantes del Superior Tribunal de Justicia, Dres. Federico López Alzogaray, Eduardo Llugdar y Dra. Ana Rosa Rodríguez, concurrieron esta mañana al Penal de Varones de la capital, donde fueron recibidos por la ministra de Justicia y DD.HH., Dra. Matilde O`Mill; el subsecretario de Justicia, Dr. Ramiro Santillán y la directora general del Servicio Penitenciario Provincial, inspectora general María Rosa Coria de Lezana.

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Esta actividad se enmarca en lo que establece el inciso 10 del Art. 190 de la Constitución de Santiago del Estero, que atribuye al STJ la supervisión, con los jueces del área, de los establecimientos carcelarios provinciales.

Por ese motivo, es que se concretó la primera visita de 2026, oportunidad en la que también estuvieron presentes el titular del Ministerio Público de la Defensa, Dr. Enrique Billaud; la fiscal general, Dra. Mariela Bitar de Papa; el responsable del Juzgado de Ejecución Penal, Dr. Rubén Seiler y el Dr. Rodrigo Reyes, secretario judicial del STJ.

Como es habitual en este encuentro, los funcionarios abordaron temáticas vinculadas con las situaciones generales de las personas sometidas a un proceso judicial; el estado sanitario de aquellas, así como también se interiorizaron sobre las actividades laborales, formativas y recreativas que se llevan adelante en cada una de las cárceles provinciales.

Posteriormente, el Dr. López Alzogaray realizó una recorrida por los talleres de Electrónica y Electricidad, Herrería, Carpintería y Mecánica que funcionan dentro de la Unidad Penitenciaria Nº 1, espacio en el que se capacitan y producen bienes los detenidos que gozan de buena conducta.

En la oportunidad, el presidente del STJ efectuó la visita en compañía del subsecretario de Justicia, la titular del Servicio Penitenciario y el director de la mencionada cárcel, subprefecto Lic. Gabriel Ramírez.

Por su parte, la Dra. Rodríguez se dirigió a la Unidad Penitenciaria Nº 2, donde fue recibida por su directora, alcaide mayor Sandra de López, con quien dialogó sobre aspectos de gestión de la institución y la situación de las mujeres allí alojadas.