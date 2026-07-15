Fatal accidente vial en la Ruta 16 de Salta con una víctima mortal

Esta mañana, un trágico accidente en la Ruta Nacional 16, entre Joaquín V. González y El Tunal, resultó en la muerte de una mujer y dejó herido al conductor del automóvil.

Hoy 16:33

Esta mañana, en la Ruta Nacional 16, específicamente entre Joaquín V. González y El Tunal, ocurrió un siniestro vial fatal que involucró a un camión y un automóvil.

El accidente dejó como saldo una víctima fatal, ya que una de las mujeres que viajaba como acompañante en el automóvil perdió la vida en el lugar del incidente.

El conductor del automóvil fue trasladado de urgencia al nosocomio de Joaquín V. González y posteriormente derivado al hospital de Metán debido a la complejidad de sus heridas, según informó Radio Salta.

En cuanto al conductor del camión, que es de nacionalidad brasilera, se le realizó un test de alcoholemia en el lugar, el cual arrojó un resultado negativo, lo que excluye la posibilidad de alcohol en su sistema al momento del accidente.

La fiscal penal 1 de Anta en feria, María Celeste García Pisacic, ha ordenado que personal de Criminalística realice las investigaciones pertinentes en la escena, con la colaboración de efectivos de la Dirección de Seguridad Vial y de la jurisdicción.

Las autoridades policiales, junto a los servicios de emergencia, trabajan en el lugar para atender la situación. El suceso se encuentra actualmente en etapa de investigación, donde se están recopilando evidencias y testimonios.