Video: los hinchas argentinos hicieron sentir su presencia y taparon el himno de Inglaterra en la previa de la semifinal

La previa del duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 tuvo un clima electrizante. Los fanáticos albicelestes coparon las tribunas, ahogaron el himno británico con su aliento y luego cantaron a todo pulmón el Himno Nacional Argentino.

Hoy 16:08

La Selección Argentina volvió a demostrar que juega acompañada por una multitud en el Mundial 2026. Antes del inicio de la semifinal frente a Inglaterra, los hinchas albicelestes protagonizaron uno de los momentos más impactantes de la jornada al imponerse en las tribunas durante la ceremonia de los himnos.

Con un marco imponente en el estadio y una clara mayoría de simpatizantes argentinos, el primer himno en sonar fue el de Inglaterra. Sin embargo, la canción británica prácticamente no pudo escucharse debido al incesante aliento de los fanáticos argentinos, que cantaron y alentaron sin descanso desde las tribunas.

Minutos después llegó el turno del Himno Nacional Argentino. En ese momento, algunos sectores ocupados por simpatizantes ingleses intentaron silbar la canción patria, aunque sus intentos quedaron rápidamente opacados por la multitud albiceleste, que respondió entonando el himno con fuerza y emoción.

Una vez finalizada la ceremonia, el estadio explotó en un ensordecedor aliento para el equipo de Lionel Scaloni, en la antesala de un nuevo capítulo de una de las rivalidades más importantes de la historia de los Mundiales. Como ocurrió durante gran parte del torneo, el público argentino volvió a hacerse sentir y fue un protagonista más en la previa de un partido decisivo.