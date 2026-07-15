Central Córdoba cerró una nueva jornada de amistosos ante Estudiantes en La Plata

El Ferroviario disputó dos encuentros de preparación en el estadio UNO y continúa sumando rodaje de cara al inicio del segundo semestre.

Hoy 16:26

Central Córdoba afrontó este miércoles una nueva jornada de partidos amistosos como parte de su preparación para el reinicio de la temporada 2026. El equipo dirigido por Lucas Pusineri visitó a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, donde se disputaron dos encuentros, ambos divididos en dos tiempos de 40 minutos.

En el primer ensayo, el Ferroviario cayó por 2 a 1. Tras un primer tiempo sin emociones, el conjunto santiagueño abrió el marcador a los 12 minutos del complemento por intermedio de Diego Barrera. Sin embargo, Estudiantes reaccionó sobre el cierre y dio vuelta el resultado con goles de Lucas Alario, a los 34 minutos, y Amondarain, un minuto más tarde.

Para este compromiso, Central Córdoba formó con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Exequiel Naya y Michael Santos.

Estudiantes, por su parte, alineó a Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Palacios; Piovi, Castro, Amondarain; Pérez, Palacios y Carrillo.

En el segundo amistoso, el Pincha volvió a imponerse, esta vez por 3 a 2, en otro encuentro de desarrollo parejo. Central Córdoba se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo gracias al gol de Facundo Mansilla, aunque Aguirre igualó para el conjunto platense antes del descanso.

En el complemento, Joaquín Flores volvió a adelantar al Ferroviario a los 12 minutos, pero Estudiantes reaccionó nuevamente y terminó quedándose con la victoria con los tantos de Méndez y Pereyra.

En este segundo encuentro, Pusineri dispuso la siguiente formación: Javier Vallejos; José Gómez, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla, Agustín Romero; Alan Laprida, Juan José Cardozo, Federico Rodríguez, Horacio Tijanovich; Martín Cuitiño y Lucas Varaldo.

Por el lado de Estudiantes jugaron Iacovich; Mancuso, Pierani, Funes Mori, Benedetti; Neves, Sosa, Farías; Aguirre, Cetré y Alario.