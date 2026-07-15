Central Córdoba cerró una nueva jornada de amistosos ante Estudiantes en La Plata

El Ferroviario disputó dos encuentros de preparación en el estadio UNO y continúa sumando rodaje de cara al inicio del segundo semestre.
Central Córdoba afrontó este miércoles una nueva jornada de partidos amistosos como parte de su preparación para el reinicio de la temporada 2026. El equipo dirigido por Lucas Pusineri visitó a Estudiantes de La Plata en el estadio UNO, donde se disputaron dos encuentros, ambos divididos en dos tiempos de 40 minutos.
En el primer ensayo, el Ferroviario cayó por 2 a 1. Tras un primer tiempo sin emociones, el conjunto santiagueño abrió el marcador a los 12 minutos del complemento por intermedio de Diego Barrera. Sin embargo, Estudiantes reaccionó sobre el cierre y dio vuelta el resultado con goles de Lucas Alario, a los 34 minutos, y Amondarain, un minuto más tarde.
Para este compromiso, Central Córdoba formó con Alan Aguerre; Santiago Moyano, Alejandro Maciel, Felipe Aguilar, Leonardo Marchi; Fernando Martínez, Tiago Cravero, Matías Vera, Diego Barrera; Exequiel Naya y Michael Santos.
Estudiantes, por su parte, alineó a Muslera; Meza, Núñez, González Pirez, Palacios; Piovi, Castro, Amondarain; Pérez, Palacios y Carrillo.
En el segundo amistoso, el Pincha volvió a imponerse, esta vez por 3 a 2, en otro encuentro de desarrollo parejo. Central Córdoba se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo gracias al gol de Facundo Mansilla, aunque Aguirre igualó para el conjunto platense antes del descanso.
En el complemento, Joaquín Flores volvió a adelantar al Ferroviario a los 12 minutos, pero Estudiantes reaccionó nuevamente y terminó quedándose con la victoria con los tantos de Méndez y Pereyra.
En este segundo encuentro, Pusineri dispuso la siguiente formación: Javier Vallejos; José Gómez, Yuri Casermeiro, Facundo Mansilla, Agustín Romero; Alan Laprida, Juan José Cardozo, Federico Rodríguez, Horacio Tijanovich; Martín Cuitiño y Lucas Varaldo.
Por el lado de Estudiantes jugaron Iacovich; Mancuso, Pierani, Funes Mori, Benedetti; Neves, Sosa, Farías; Aguirre, Cetré y Alario.