Nico Occhiato llora en vivo por la muerte de su abuela Conce

Nico Occhiato compartió en su programa la dolorosa noticia sobre el fallecimiento de su abuela Conce, quien había estado enferma durante un tiempo.

Hoy 15:42

Nico Occhiato, conductor del programa de Luzu, lloró en vivo al comunicar la triste noticia del fallecimiento de su abuela Conce. “No estaba preparado para hablarlo públicamente”, afirmó Occhiato con la voz quebrada durante la emisión de su programa Nadie dice nada.

El presentador explicó que hace un par de semanas su abuela había fallecido, una persona querida por todos los que la conocieron. “Ella ya estaba mal hace un tiempo”, expresó con sinceridad el conductor al aire.

En su relato, Occhiato compartió que le tomó varios días procesar la pérdida antes de comunicarla a sus oyentes. “Yo necesitaba estar más fuerte, todavía estoy atravesando un duelo”, manifestó, reflejando la carga emocional que le ha generado esta situación.

El conductor también detalló el delicado estado de salud que padecía su abuela en los últimos años, mencionando que Conce había estado lidiando con el Parkinson. “Si la veían bien es porque intentamos darle todo el amor del mundo”, explicó Occhiato sobre el cuidado que brindaron a su abuela.

Occhiato recordó que cada aparición de su abuela en el canal tenía un propósito más profundo: “Era para que tenga un objetivo corto para estar bien: ponerse linda, ir a la peluquería y pensar qué decir. Eso la hacía salir adelante”, aseguró el conductor.

A pesar de los esfuerzos, la situación de Conce se complicó con el tiempo. “En el medio aparecieron otras enfermedades. No voy a entrar en detalles, pero es el ciclo de la vida”, dijo Occhiato, reflexionando sobre la inevitabilidad de la pérdida.

El conductor, además, respondió a las preguntas de sus seguidores sobre por qué ya no compartía videos junto a su abuela. “Era porque ella no estaba tan bien y la estábamos cuidando”, aclaró. Conce, que se convirtió en una figura querida por la comunidad de Luzu, dejó una huella imborrable en la vida de Occhiato, quien la describió como “la persona que más me enseñó”.