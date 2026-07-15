Con banderas, camisetas y mucha ilusión, los santiagueños coparon el Fan Zone para alentar a Argentina

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
40'
Inglaterra 0
Argentina 0
15 / 07 / 2026
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Argentina 3
Suiza 1
FINALIZADO
15 / 07 / 2026 32'
Inglaterra
0 - 0
Argentina
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

Con banderas, camisetas y mucha ilusión, los santiagueños coparon el Fan Zone para alentar a Argentina

Cientos de hinchas se reunieron en el Fórum de Santiago del Estero para vivir la previa de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra. Familias, amigos y fanáticos de todas las edades le pusieron color a una tarde cargada de expectativa por un lugar en la final.

Hoy 15:41
Fan Zone

La pasión por la Selección Argentina volvió a sentirse con fuerza en Santiago del Estero. Desde varias horas antes del inicio de la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, cientos de santiagueños comenzaron a llegar al Fan Zone instalado en el Fórum, donde siguieron la previa de uno de los partidos más importantes del certamen.

Vestidos con camisetas celestes y blancas, banderas, gorros, bombos y todo tipo de elementos alusivos a la Albiceleste, familias, grupos de amigos y fanáticos de todas las edades le dieron un marco especial al espacio preparado para disfrutar del encuentro. El clima estuvo marcado por la expectativa y la confianza en el equipo de Lionel Scaloni, que busca meterse en una nueva final del mundo.

En las pantallas gigantes del predio se vivieron con intensidad los minutos previos al partido. Cada imagen de Lionel Messi, Julián Álvarez, Emiliano "Dibu" Martínez y el resto del plantel fue recibida con aplausos y ovaciones, mientras los hinchas entonaban canciones de aliento a la espera del pitazo inicial.

El Fan Zone volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro para los santiagueños durante el Mundial. Al igual que en los anteriores compromisos de la Selección, el espacio reunió a una multitud que eligió compartir la emoción del partido en un ambiente familiar y con el objetivo de acompañar al combinado nacional en otro desafío histórico.

Con la ilusión intacta y la esperanza de celebrar una nueva clasificación, Santiago del Estero volvió a demostrar que late al ritmo de la Selección Argentina, viviendo una previa cargada de color, entusiasmo y pasión por la camiseta albiceleste.

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