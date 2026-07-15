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SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 21º
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Somos Deporte

Los Pumas recibieron el cariño del público santiagueño en la antesala del duelo con Inglaterra

El seleccionado argentino llevó adelante una capacitación de scrum en Old Lions Rugby Club y, al finalizar la actividad, compartió un emotivo encuentro con los hinchas. El sábado jugará ante Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades.

Hoy 13:25
Los Pumas Pedro Delgado

Con la mira puesta en el compromiso del próximo sábado frente a Inglaterra, Los Pumas continúan con su preparación en Santiago del Estero. Este miércoles, el plantel nacional desarrolló una capacitación de scrum en las instalaciones de Old Lions Rugby Club, donde además de transmitir conocimientos técnicos, vivió un cálido encuentro con los fanáticos que se acercaron a acompañar al equipo.

Tras la jornada de trabajo, los jugadores dedicaron varios minutos a firmar camisetas, pelotas y gorras, además de fotografiarse con chicos y grandes que aprovecharon la oportunidad para saludar a sus ídolos. El afecto del público santiagueño fue una de las postales más destacadas de la actividad.

Entre los más requeridos estuvo el santiagueño Pedro Delgado, quien recibió una gran ovación de los presentes y agradeció el respaldo de la gente.

La visita de Los Pumas forma parte de una intensa agenda de actividades que comenzó el lunes con entrenamientos y clínicas para jugadores juveniles y entrenadores. Este jueves continuarán las capacitaciones en el Polideportivo Provincial, mientras que el viernes el plantel se trasladará al Santiago Lawn Tennis Club para realizar una nueva jornada de formación junto al rugby local.

El punto culminante de la semana llegará el sábado, cuando el seleccionado dirigido por Felipe Contepomi reciba a Inglaterra en el estadio Único Madre de Ciudades, por una nueva fecha del Rugby Championship. Allí buscará volver a festejar en una provincia donde ya consiguió dos triunfos memorables, frente a Escocia en 2022 y ante Sudáfrica en 2024.

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