El Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” celebró su 66º aniversario

Autoridades provinciales, directivos, jefes de servicio y trabajadores de la salud participaron del acto conmemorativo, en el que se destacó la trayectoria de la institución, el compromiso de sus equipos y los desafíos para continuar fortaleciendo la atención sanitaria.

Hoy 14:18

El Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” celebró su 66.º aniversario con un acto realizado en el auditorio de la institución, que reunió a autoridades del Ministerio de Salud, integrantes de la conducción hospitalaria, jefes de servicio, profesionales y trabajadores de las distintas áreas.

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Participaron la ministra de Salud, Lic. Natividad Nassif; el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza; el coordinador general del Ministerio, CPN Norberto Zanni; y la directora de Atención Médica, Dra. Stella Argañaraz.

Por parte del Hospital Regional estuvieron presentes la directora coordinadora, Dra. Mónica Salvatierra; el director médico, Dr. Néstor Fushimi; y la directora administrativa, CPN Consuelo Paz, acompañados por directores, coordinadores y equipos de salud.

Durante la ceremonia se realizó un reconocimiento especial al Dr. Miguel Jacobo, jefe del Servicio de Neurología, y al Dr. José Elías Chara, jefe del Servicio de Neonatología, quienes finalizaron su trayectoria laboral en la institución.

Al dirigirse a los presentes, la Dra. Mónica Salvatierra señaló que el aniversario representa mucho más que el paso del tiempo: es una historia construida con servicio, esfuerzo, vocación y compromiso con la salud de los santiagueños.

La directora destacó el trabajo cotidiano de médicos, enfermeros, licenciados, técnicos, administrativos y personal de servicios generales, y afirmó que todos forman parte de una gran familia hospitalaria. Asimismo, puso en valor las mejoras realizadas en infraestructura, equipamiento y tecnología, y sostuvo que la institución continuará trabajando para fortalecer sus servicios, mejorar la comunicación y consolidar el trabajo en equipo.

Por su parte, el secretario de Salud, Dr. Gustavo Sabalza remarcó el rol fundamental de este hospital como establecimiento de referencia para toda la provincia y destacó especialmente al equipo de salud que diariamente acompaña a los pacientes y toman decisiones en situaciones de gran complejidad.

La ministra Natividad Nassif aseguró que el crecimiento del Hospital Regional es el resultado de un esfuerzo colectivo y manifestó que los nuevos desafíos encontrarán a las autoridades y a los equipos cada vez más articulados, unidos y compartiendo capacidades.

Por su parte, el coordinador general del Ministerio, CPN Norberto Zanni, renovó el compromiso de la cartera sanitaria de continuar escuchando y acompañando a sus autoridades y equipos, agradeciendo su trabajo sostenido.

Las autoridades ministeriales señalaron como desafíos la transformación digital, el uso de datos para mejorar la gestión, la reducción de los tiempos de espera, el fortalecimiento de la prevención y la incorporación de nuevas tecnologías, sin perder de vista la atención humana y empática.

A 66 años de su creación, el Hospital Regional “Dr. Ramón Carrillo” continúa consolidándose como una institución esencial de la salud pública santiagueña, sostenida por la trayectoria, la vocación y el compromiso de generaciones de trabajadores al servicio de la comunidad.