Silva Neder: "Es un tiempo de diálogo y consensos, porque es el único camino para el progreso y desarrollo de los pueblos"

Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, ratificando su compromiso y respaldo hacia la gestión local y hacia cada uno de los loretanos.

Hoy 14:33

Durante el acto oficial por el 142° aniversario de la ciudad de Loreto, el vicegobernador de la provincia, Dr. Carlos Silva Neder, en representación del gobernador Elías Miguel Suárez, encabezó las celebraciones centrales acompañado por el intendente local, Prof. Ramón González, e instó a "consolidar la unidad social a través del diálogo y de los consensos para el progreso de los pueblos".

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En una jornada cargada de fervor cívico y encuentro vecinal, Silva Neder dejó en Loreto un mensaje de construcción social sustentado en el entendimiento colectivo. "El consenso no es un accesorio: es el condimento imprescindible para que una comunidad pueda crecer, desarrollarse y progresar", enfatizó.

En el inicio de su discurso, Silva Neder transmitió el afectuoso saludo del gobernador de la provincia, Elías Miguel Suárez, ratificando su constante compromiso y respaldo hacia la gestión local y hacia cada uno de los loretanos.

Asimismo, hizo llegar el abrazo fraterno de los senadores nacionales Gerardo Zamora y José Emilio Neder, quienes acompañaron el acontecimiento a la distancia debido al cumplimiento de sus agendas legislativas en el Congreso de la Nación.

El Vicegobernador remarcó la importancia de la coherencia en la gestión pública: "Quienes abrazamos la responsabilidad pública tenemos la obligación de convocar al diálogo. Pero esa convocatoria no debe quedar en la simple dialéctica de las palabras; debe sostenerse con hechos concretos que demuestren correspondencia entre lo que decimos y lo que hacemos".

En este sentido, ponderó el efecto socializador y pacificador de los acuerdos ciudadanos. "Loreto es un claro ejemplo de que se puede caminar en paz social, respeto y confraternidad", remarcó.

Atribuyó esta convivencia diaria a la labor cercana y accesible del intendente municipal Ramón González, subrayando que esta construcción colectiva refleja la filosofía del proyecto de unidad provincial que busca, de manera permanente, el bienestar general de cada santiagueño.

Estuvieron presentes: la diputada nacional Estela Neder; el ministro de Gobierno, Dr. Bernardo José Herrera; subsecretario de la Producción, Ángel Iñiguez; titular de la Dirección Provincial de Seguridd Vial, Néstor Flores; diputada provincial Analía Corbalán; presidente del Concejo Deliberante local, Nicolás Verón; concejales, comisionados de la región y funcionarios comunales, entre otros.