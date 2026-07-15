Búsqueda activa de Gloria Romina Bustamante en Jujuy

La desaparición de Gloria Romina Bustamante en San Salvador de Jujuy ha sido reportada por el CINDAC, solicitando la colaboración de la comunidad para su búsqueda.

Hoy 14:15

El Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (CINDAC) ha emitido un aviso urgente para la búsqueda de Gloria Romina Bustamante, una mujer de 44 años que se encuentra desaparecida desde el pasado martes.

Gloria tiene domicilio en el Barrio Cuyaya de San Salvador de Jujuy, y su desaparición ha generado preocupación en la comunidad local.

La mujer es descrita como de contextura física robusta, con tez blanca, ojos marrones oscuros y cabello muy corto de color castaño, con una estatura aproximada de 1.60 metros.

En el momento de su desaparición, Gloria vestía un pantalón jogging Adidas color gris con tiras rojas, una campera tipo polar de colores bordo, amarillo y azul, y zapatillas negras marca Nike.

Las autoridades piden a la ciudadanía que, si poseen información que pueda facilitar el paradero de Gloria, se comuniquen de inmediato a la línea 911, o a los números 388-6860239 y 388-6828607.

Además, se sugiere que las personas acudan a la unidad policial más cercana para brindar cualquier dato que pueda ser de utilidad en la investigación.