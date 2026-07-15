Diario Panorama junto a la Municipalidad de la Capital sortean bombos legüeros para vivir la Marcha a puro ritmo

El portal líder en información realizará un sorteo entre sus seguidores para acompañar una nueva edición de una de las celebraciones más tradicionales de Santiago del Estero.

Hoy 14:25

En la previa de la XXIVª edición de la Marcha de los Bombos, Diario Panorama y la Municipalidad de Santiago del Estero lanzaron un sorteo especial para que los santiagueños puedan vivir esta gran celebración popular con todo el ritmo.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Se trata espectaculares bombos legüeros, que serán sorteados entre los seguidores del portal líder en información, en el marco de una de las convocatorias culturales más esperadas del año.

La Marcha de los Bombos se llevará a cabo este sábado y volverá a reunir a vecinos, turistas, academias, músicos y familias en una jornada marcada por la identidad, la tradición y el sonido ancestral que distingue a Santiago del Estero.

Para participar del sorteo, los interesados debían seguir estos sencillos pasos a través de Instagram:

De esta manera, Diario Panorama y la Municipalidad de la Capital acompañan una nueva edición de la Gran Marcha, invitando a los santiagueños a sumarse con su propio bombo y ser parte de una de las manifestaciones culturales más representativas de la provincia.