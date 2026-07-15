Tristeza en Añatuya: investigan el fallecimiento de una bebé de cuatro meses

El hecho ocurrió durante la madrugada de este miércoles en la zona del Kilómetro 13. Las autoridades trabajan para determinar las causas exactas del deceso.

Hoy 13:39

Una profunda consternación atraviesa a la comunidad del Paraje Km 13 en el departamento General Taboada tras conocerse el fallecimiento de una niña de apenas cuatro meses de vida, de apellido Corbalán Ávila.

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Según las primeras informaciones recabadas por las fuerzas de seguridad, el lamentable episodio tuvo lugar durante la madrugada de este miércoles en cercanías de Añatuya.

Ante la noticia del deceso, personal policial de la Comisaría 41 se desplazó de inmediato hasta el lugar de los hechos para iniciar las actuaciones correspondientes.

De acuerdo con los datos preliminares que manejan los investigadores, se baraja la hipótesis de que la pequeña habría fallecido a causa de una broncoaspiración accidental mientras era amamantada.

Trabajaron en el sitio el médico de policía, peritos de criminalística y efectivos de la fuerza local, quienes realizan las diligencias de rigor ordenadas por la Justicia para confirmar fehacientemente las circunstancias en las que ocurrió este triste suceso.