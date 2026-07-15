Arruabarrena definió el equipo: Boca tiene un cambio para enfrentar a Sarmiento por Copa Argentina

El Xeneize realizó la última práctica antes de viajar a Rosario y el Vasco probó el once que saldría a jugar los 16avos de final de la Copa Argentina. Tomás Aranda ingresaría por el lesionado Tomás Belmonte.

Hoy 13:45

Boca ya tiene todo listo para su debut en los 16avos de final de la Copa Argentina. En la práctica de este miércoles, Rodolfo Arruabarrena terminó de delinear el equipo que enfrentará a Sarmiento de Junín, este jueves desde las 21.45 en el estadio de Newell's, con una sola modificación respecto al amistoso frente a Athletico Paranaense.

El entrenador mantuvo el esquema 4-2-3-1, aunque se vio obligado a realizar un cambio por la lesión de Tomás Belmonte, quien sufrió un esguince moderado de tobillo durante el entrenamiento del lunes y quedó descartado para este compromiso. Su lugar será ocupado por el juvenil Tomás Aranda, que tendrá la oportunidad de ser titular.

El resto de la formación será la misma que venció 1-0 al conjunto brasileño en Salta durante el primer amistoso de la pretemporada. De esta manera, el cuerpo técnico apuesta por darle continuidad a una base que dejó buenas sensaciones en su primera presentación.

Tras el entrenamiento en el predio de Ezeiza, la delegación xeneize viajó en un vuelo chárter rumbo a Rosario, donde aguardará el compromiso copero. El plantel aprovechará la concentración para seguir la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, un partido que genera gran expectativa entre los futbolistas.

La probable formación de Boca

Leandro Brey; Leandro Lozano, Nicolás Figal, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Leonel Flores, Tomás Aranda, Alan Velasco; Miguel Merentiel.