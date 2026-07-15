Así lo expresó durante un diálogo con Radio Panorama el candidato a intendente de La Banda por La Libertad Avanza, Miguel Torres.

Hoy 13:40

“El bandeño sabe lo que pasa en la ciudad, que está devastada”. Con esa definición contundente, el candidato a intendente de La Banda por La Libertad Avanza, Miguel Torres, describió el escenario actual durante una entrevista con Radio Panorama, donde también dejó en claro su posicionamiento político y su mirada crítica sobre la gestión local.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En ese marco, sostuvo que “el político que entra en un partido piensa que tiene que ser un obsecuente”, y remarcó su independencia de criterio: “si bien coincido con muchas posturas de Nación, en otras cuestiones puedo no hacerlo y tengo la libertad de decirlo”. De este modo, buscó diferenciarse de las estructuras tradicionales y reivindicar una postura propia dentro del espacio que integra.

Al referirse al vínculo con los vecinos, Torres destacó su experiencia reciente recorriendo los barrios y escuchando reclamos. “El bandeño es muy particular, pero para bien”, afirmó, y agregó que pudo identificarse con las demandas porque hasta hace poco tiempo compartía esas mismas preocupaciones. En esa línea, fue tajante al señalar que “el que vive en La Banda sabe lo que pasa en la ciudad, es una cuestión crónica, está devastada”, atribuyendo esta situación a un deterioro sostenido durante más de dos décadas.

El candidato también apuntó contra el oficialismo provincial, al que acusó de haber relegado a la ciudad: “la gente dice que no sabe a quién votar, pero sí a quién no: a quienes se presentan con soluciones mágicas, como el partido del gobierno provincial, que ha discriminado a La Banda durante años”. Según expresó, esta falta de respuestas se refleja en múltiples problemas estructurales.

Entre ellos, enumeró el estado de la infraestructura urbana: “las calles están destruidas”, denunció, y advirtió sobre presuntas irregularidades en registros oficiales, donde cuadras figuran como pavimentadas sin estarlo. También cuestionó el manejo de fondos públicos destinados a obras que, según indicó, no se concretaron. A esto sumó problemas como anegamientos, deficiencias en el alumbrado y medidas que —según dijo— aparecen solo en tiempos electorales: “dos meses antes de las elecciones aparecen los fondos mágicamente”.

La inseguridad fue otro de los ejes de su diagnóstico. “La Banda se ha vuelto una ciudad insegura”, afirmó, y vinculó esta situación con el crecimiento de barrios privados, impulsado por la búsqueda de protección por parte de los vecinos. En lo personal, expresó: “yo vivo en el barrio San Martín y tengo miedo por mis hijos, como cualquier padre”, subrayando el carácter cotidiano de esta problemática.

Finalmente, Torres puso el foco en las expectativas de los jóvenes, señalando un cambio de mentalidad respecto al trabajo. “El joven bandeño hoy demanda la posibilidad de tener un trabajo digno y no depender del Estado”, sostuvo, y criticó la idea de que el objetivo sea ingresar a la administración pública con bajos salarios. Para el candidato, este es uno de los desafíos centrales que deberá afrontar la ciudad en el futuro inmediato.