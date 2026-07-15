La Liga Santiagueña confirmó la programación de la última fecha del Torneo Anual

La fase regular del certamen llegará a su fin este fin de semana. La jornada comenzará el viernes con cuatro partidos y se extenderá hasta el lunes, mientras que un encuentro todavía espera confirmación.

Hoy 13:50

La Liga Santiagueña de Fútbol dio a conocer este miércoles la programación de la última fecha de la fase regular del Torneo Anual. Será una jornada clave para definir las posiciones finales y los clasificados a la próxima instancia del campeonato.

La acción comenzará el viernes 17, con cuatro encuentros en simultáneo. Entre los compromisos destacados sobresale el clásico entre Central Córdoba y Güemes, que se disputará en el Predio Sintético del Ferroviario, en El Zanjón. Además, Unión Santiago recibirá a Estudiantes, Instituto Deportivo Santiago será local frente a Banfield en la cancha de Villa Unión de La Banda, y Vélez de San Ramón enfrentará a Villa Unión.

La fecha continuará el lunes 20, cuando Mitre se mida con Comercio en el Predio CAM N°2, ubicado en La Banda. En tanto, el encuentro entre Central Argentino y Agua y Energía todavía no tiene día ni horario confirmados.

Programación de la última fecha

Viernes 17

Unión Santiago vs. Estudiantes . Cancha: Club Atlético Unión Santiago. 13.00 (Reserva) y 15.00 (Primera).

. Cancha: Club Atlético Unión Santiago. Central Córdoba vs. Güemes . Cancha: Predio Sintético CACC (El Zanjón). 13.00 (Reserva) y 15.00 (Primera).

. Cancha: Predio Sintético CACC (El Zanjón). Instituto Deportivo Santiago vs. Banfield . Cancha: Villa Unión (La Banda). 14.00 (Reserva) y 16.00 (Primera).

. Cancha: Villa Unión (La Banda). Vélez de San Ramón vs. Villa Unión. Cancha: Vélez de San Ramón. 14.00 (Reserva) y 16.00 (Primera).

Lunes 20

Mitre vs. Comercio. Cancha: Predio CAM N°2 (La Banda). 14.00 (Reserva) y 16.00 (Primera).

A confirmar