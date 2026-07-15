¿Qué se puede comer con $20.000 en la Feria Artesanal 2026?

Un equipo de Diario Panorama recorrió los puestos gastronómicos y mostró las opciones disponibles para disfrutar solo o compartir entre dos personas.

Hoy 12:18

La Feria Artesanal 2026 no solo convoca por sus artesanías, propuestas culturales y recorridos para toda la familia, sino también por una amplia oferta gastronómica que se convirtió en una de las paradas obligadas para los visitantes.

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En ese marco, un equipo de Diario Panorama recorrió la feria para conocer qué se puede comer con $20.000 y cuáles son las opciones más elegidas por quienes llegan al predio con ganas de disfrutar algo rico sin gastar de más.

Durante el recorrido, se encontraron alternativas para una persona y también opciones para compartir entre dos. Entre las comidas disponibles aparecen clásicos bien santiagueños y populares como asado, empanadas, tamales, locro y otras propuestas regionales que forman parte del atractivo gastronómico de la feria.

La consulta se volvió clave para muchos visitantes que buscan organizar su salida, recorrer los puestos y elegir dónde sentarse a comer. Con $20.000, según el relevamiento realizado, hay distintas alternativas para disfrutar una comida completa o armar una picada criolla para compartir.

Además de los puestos de artesanos, la feria ofrece un paseo gastronómico que permite probar sabores tradicionales y acompañar la visita con platos típicos, en un ambiente familiar y con gran movimiento de público.

El recorrido completo de Diario Panorama muestra precios, opciones y recomendaciones para quienes planean visitar la Feria Artesanal 2026 y quieren saber cuánto llevar para comer durante la salida.