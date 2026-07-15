Piñas y detenidos: barras de San Lorenzo y Huracán protagonizaron una pelea en la previa de Argentina-Inglaterra

El enfrentamiento ocurrió durante el banderazo de los hinchas argentinos en Atlanta, a horas de la semifinal del Mundial 2026. La policía intervino para controlar los incidentes y detuvo a tres personas. Las autoridades analizan aplicarles derecho de admisión de por vida en Argentina.

Hoy 12:25

La previa del esperado duelo entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 se vio empañada por un nuevo episodio de violencia. Barras de San Lorenzo y Huracán protagonizaron una pelea durante el tradicional banderazo de los hinchas argentinos en Atlanta, donde pasaron rápidamente de las provocaciones a los golpes de puño y el lanzamiento de sillas y otros objetos.

Según trascendió, el conflicto tuvo como protagonistas a integrantes de La Butteler, la barra de San Lorenzo, y de la facción Pagola de Huracán, quienes ya venían intercambiando amenazas y chicanas a través de las redes sociales. Hasta ese momento no se habían registrado incidentes debido a que ambas parcialidades se encontraban alojadas en distintos sectores y contaban con ubicaciones separadas en los estadios.

Todo cambió durante el banderazo organizado por los hinchas argentinos, donde también participaron grupos identificados con otros clubes del fútbol argentino. De acuerdo con los testimonios, un grupo de simpatizantes de Huracán comenzó a provocar a los barras de San Lorenzo y, en cuestión de segundos, la situación se descontroló con golpes, corridas y el lanzamiento de sillas pertenecientes a un bar cercano.

La pelea provocó el pánico entre los hinchas que habían asistido para alentar a la Selección Argentina, quienes se alejaron del lugar mientras daban aviso a la policía. Minutos después llegaron efectivos de seguridad que lograron controlar la situación. Como saldo, tres personas fueron detenidas por los incidentes.

Desde las autoridades argentinas que colaboran con el operativo de seguridad del Mundial adelantaron que los involucrados que sean identificados podrían recibir derecho de admisión de por vida para ingresar a los estadios del fútbol argentino. El episodio obligó a reforzar aún más el operativo de seguridad, que inicialmente estaba enfocado en prevenir posibles cruces entre hinchas argentinos e ingleses de cara al trascendental encuentro por un lugar en la final.