Argentina jugará la final del Mundial 2026: cuándo, a qué hora y dónde enfrentará a España

La Selección Argentina derrotó 2-1 a Inglaterra en las semifinales y buscará defender la corona conseguida en Qatar 2022. El equipo de Lionel Scaloni se medirá con España por el título el próximo domingo en Nueva Jersey.

Hoy 18:09

La Selección Argentina volvió a escribir una página dorada en su historia al vencer 2-1 a Inglaterra y clasificarse a la final del Mundial 2026. El equipo dirigido por Lionel Scaloni defenderá el título obtenido en Qatar 2022 y buscará conquistar su cuarta Copa del Mundo frente a España, que en la otra semifinal eliminó a Francia.

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La gran final se disputará el domingo 19 de julio, desde las 16 (hora de Argentina), en el New York/New Jersey Stadium, ubicado en East Rutherford, estado de Nueva Jersey, Estados Unidos. Será el partido que definirá al campeón de la primera Copa del Mundo organizada con 48 selecciones.

Argentina llega al encuentro decisivo luego de una destacada campaña en la fase eliminatoria. En el camino hacia la final dejó atrás a Cabo Verde (3-2) en los 16avos de final, a Egipto (3-2) en octavos, a Suiza (3-1) en tiempo suplementario por los cuartos de final y ahora a Inglaterra, a la que derrotó 2-1 para instalarse nuevamente en la definición del torneo.

Por su parte, España también tuvo un recorrido sólido. El conjunto europeo eliminó a Austria, Portugal, Bélgica y Francia para convertirse en el otro finalista y ahora buscará quedarse con el máximo trofeo del fútbol mundial.

Cuándo se juega la final del Mundial 2026

Partido: Argentina vs. España.

Argentina vs. España. Fecha: Domingo 19 de julio.

Domingo 19 de julio. Hora: 16.00 (Argentina).

Dónde se juega la final

La final tendrá como escenario el New York/New Jersey Stadium (MetLife Stadium), uno de los estadios más modernos de Estados Unidos.

Datos del estadio:

Ubicación: East Rutherford, Nueva Jersey.

East Rutherford, Nueva Jersey. Capacidad: 82.500 espectadores.

82.500 espectadores. Inauguración: 2010.

Argentina irá por una nueva consagración mundial con el objetivo de lograr el bicampeonato y sumar la cuarta estrella de su historia, mientras que España buscará volver a conquistar el título tras su consagración en Sudáfrica 2010.