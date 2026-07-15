El emotivo mensaje de la Selección tras vencer a Inglaterra: "Las Malvinas son argentinas"

Luego del histórico triunfo por 2-1 que depositó a la Albiceleste en la final del Mundial 2026, los jugadores exhibieron una bandera con la inscripción "Las Malvinas son argentinas", en una imagen que rápidamente se volvió viral.

Hoy 18:35

La Selección Argentina no solo celebró la clasificación a la final del Mundial 2026 tras derrotar 2-1 a Inglaterra, sino que también dejó un fuerte mensaje una vez finalizado el encuentro. Apenas sonó el pitazo final y comenzaron los festejos en el campo de juego, los futbolistas desplegaron una bandera con la leyenda: "Las Malvinas son argentinas".

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El encargado de colocar la bandera sobre el césped fue el mediocampista Giovani Lo Celso, quien la exhibió mientras el resto del plantel celebraba la victoria que le permitió al equipo de Lionel Scaloni avanzar al partido decisivo de la Copa del Mundo.

La imagen recorrió rápidamente las redes sociales y se convirtió en una de las postales más comentadas de la jornada. En medio de la euforia por el triunfo ante uno de los rivales históricos del fútbol argentino, el gesto de los jugadores no pasó inadvertido y generó una fuerte repercusión entre los hinchas.

Con la clasificación asegurada, la Selección Argentina ya puso la mira en la gran final del Mundial, donde enfrentará a España el próximo domingo con el objetivo de defender el título obtenido en Qatar 2022 y conquistar un nuevo campeonato del mundo.