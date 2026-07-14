¡Con el corazón a otra final del Mundo! Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra en un partido inolvidable y va por el bicampeonato

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Mundial 2026
SANTIAGO DEL ESTERO | 15 JUL 2026 | 22º
Mundial 2026
FINALIZADO
Inglaterra 1
Argentina 2
FINALIZADO
FINALIZADO
Francia 0
España 2
FINALIZADO
18:00 3er puesto
Francia -
Inglaterra -
18 / 07 / 2026
16:00 Final
España -
Argentina -
19 / 07 / 2026
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
2 - 1
RD Congo
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Bélgica
3 - 2
Senegal
1 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
2 - 0
Bosnia Herzegovina
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
3 - 0
Austria
2 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
2 - 1
Croacia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
2 - 0
Argelia
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Australia
1 - 1
Egipto
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Cabo Verde
3 / 07 / 2026 FINALIZADO
Colombia
1 - 0
Ghana
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Canadá
0 - 3
Marruecos
4 / 07 / 2026 FINALIZADO
Paraguay
0 - 1
Francia
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
Brasil
1 - 2
Noruega
5 / 07 / 2026 FINALIZADO
México
2 - 3
Inglaterra
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Portugal
0 - 1
España
6 / 07 / 2026 FINALIZADO
Estados Unidos
1 - 4
Bélgica
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 2
Egipto
7 / 07 / 2026 FINALIZADO
Suiza
0 - 0
Colombia
9 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
2 - 0
Marruecos
10 / 07 / 2026 FINALIZADO
España
2 - 1
Bélgica
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Noruega
1 - 2
Inglaterra
11 / 07 / 2026 FINALIZADO
Argentina
3 - 1
Suiza
14 / 07 / 2026 FINALIZADO
Francia
0 - 2
España
15 / 07 / 2026 FINALIZADO
Inglaterra
1 - 2
Argentina
18 / 07 / 2026 18:00 3er puesto
Francia
vs
Inglaterra
19 / 07 / 2026 16:00 Final
España
vs
Argentina

Grupo A

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Corea del Sur 0 0 0 0 0 0 0 0
2 México 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Republica Checa 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Sudáfrica 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo B

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bosnia Herzegovina 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Canadá 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Suiza 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo C

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Escocia 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Haití 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Marruecos 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo D

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Australia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Estados Unidos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Paraguay 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Turquía 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo E

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Alemania 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Costa de Marfil 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Curazao 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ecuador 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo F

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Japón 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Países Bajos 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Suecia 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Túnez 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo G

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Bélgica 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Egipto 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Irán 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Nueva Zelanda 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo H

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Arabia Saudita 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Cabo Verde 0 0 0 0 0 0 0 0
3 España 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo I

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Francia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Irak 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Noruega 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Senegal 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo J

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Argelia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Argentina 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Austria 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Jordania 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo K

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Colombia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Portugal 0 0 0 0 0 0 0 0
3 RD Congo 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Uzbekistán 0 0 0 0 0 0 0 0

Grupo L

# Equipo PJ G E P GF GC DG Pts
1 Croacia 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Inglaterra 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Panamá 0 0 0 0 0 0 0 0
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Somos Deporte

¡Con el corazón a otra final del Mundo! Argentina se lo dio vuelta a Inglaterra en un partido inolvidable y va por el bicampeonato

El seleccionado reaccionó a tiempo y derrotó a los ingleses por 2-1 para meterse en la definición del título el domingo ante España.

Hoy 21:57
Argentina festejo Mundial

La Selección Argentina volvió a escribir una página inolvidable en su historia mundialista. En un partido cargado de tensión y emoción, el equipo dirigido por Lionel Scaloni venció 2-1 a Inglaterra y se clasificó a la gran final del Mundial 2026, donde enfrentará a España.

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El encuentro comenzó muy parejo, con un primer tiempo cerrado, táctico y de pocas situaciones claras. Fue un verdadero juego de ajedrez, en el que ambos equipos se estudiaron demasiado y casi no encontraron espacios para lastimar.

La más clara de la primera mitad fue para Argentina, con un remate desde afuera del área que pasó muy cerca del arco defendido por Jordan Pickford.

En el inicio del complemento, Inglaterra golpeó primero. A los 10 minutos, en una jugada aislada, Anthony Gordon apareció solo en el área chica y definió tras un preciso centro de Morgan Rogers para poner el 1-0.

Con la ventaja, el equipo inglés decidió replegarse y defender el resultado. Argentina, en cambio, empezó a empujar con coraje, intensidad y mucha decisión, arrinconando a su rival contra el arco.

Allí comenzó a crecer la figura de Pickford, quien respondió con atajadas determinantes y parecía transformar la remontada argentina en una misión imposible.

Pero la Selección nunca dejó de creer. A los 40 minutos del segundo tiempo, Enzo Fernández sacó un tremendo remate desde afuera del área y venció al arquero inglés para marcar el 1-1 y desatar el primer gran desahogo albiceleste.

Lejos de conformarse con el empate, los campeones del mundo fueron por más. Y a los 47 minutos, cuando el partido entraba en su tramo final, apareció Lautaro Martínez para completar la remontada.

El Toro se impuso en las alturas y conectó de cabeza un centro preciso de Lionel Messi para poner el 2-1 y hacer explotar a todo el pueblo argentino.

Inglaterra intentó reaccionar en los últimos instantes, pero ya no tuvo tiempo ni claridad. Argentina resistió, sostuvo la ventaja y consiguió una clasificación histórica a una nueva final del mundo.

Ahora, la Albiceleste irá por el bicampeonato ante España, que este martes derrotó 2-0 a Francia y se convirtió en el primer finalista del torneo.

Con carácter, fútbol y una remontada para el recuerdo, Argentina volvió a demostrar que en los momentos límite siempre tiene una vida más.

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