Messi, emocionado tras eliminar a Inglaterra: “No era una victoria más”

El capitán de la Selección Argentina habló después del triunfo 2-1 por las semifinales del Mundial 2026 y destacó el carácter del equipo para meterse en una nueva final del mundo.

Hoy 20:43

Lionel Messi volvió a hablar como capitán y símbolo de una generación que sigue escribiendo historia. Después de la remontada de la Selección Argentina ante Inglaterra, por las semifinales del Mundial 2026, el rosarino dejó frases cargadas de emoción y remarcó que el triunfo tuvo un significado especial para todo el pueblo argentino.

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La Albiceleste perdía 1-0, pero lo dio vuelta sobre el final con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez para ganar 2-1 en Atlanta y clasificarse a una nueva final mundialista, donde enfrentará a España.

“Fue increíble todo lo que vivimos, desde el principio. Si bien era un partido de fútbol, cuando empezamos a entrar y en el himno vivimos sensaciones especiales y eso el grupo lo sintió”, expresó Messi tras el encuentro.

El capitán también dejó en claro que, por el contexto y la historia del rival, no se trató de un triunfo más.

“No era una victoria más, era una victoria importante, la cual el pueblo argentino la quería y nosotros también, y nos metió en una nueva final del mundo”, afirmó.

Messi valoró especialmente la reacción del equipo en un momento límite del partido, cuando Inglaterra estaba en ventaja y parecía sostener el resultado.

“Es una locura jugar dos finales del mundo seguidas. Este grupo es increíble. Hoy lo fuimos a buscar otra vez cuando se había puesto fea, nunca dejó de creer, de intentarlo”, señaló.

Además, remarcó que la Selección no solo empujó desde lo anímico, sino también desde el juego.

“Con juego, hoy le metimos mucho juego cuando estábamos con el marcador abajo. Los metimos en un arco y una felicidad enorme”, agregó.

El capitán también habló de la resiliencia de un grupo que, más allá del desgaste físico y las dudas externas, volvió a responder en una instancia decisiva.

“La verdad que es una locura lo que estamos viviendo, cómo se están dando las cosas. Yo sinceramente antes de empezar el Mundial confiaba en este grupo y sabía que entre los cuatro íbamos a estar, que la íbamos a pelear”, sostuvo.

Luego destacó la dimensión del ciclo que atraviesa la Selección: “Nos terminamos metiendo en una nueva final, creo que son cinco seguidas, dos del mundo seguidas... es impresionante”.

Messi también aseguró que el rendimiento del plantel no lo sorprende, porque conoce de cerca el carácter del grupo.

“Este grupo no me sorprende a mí. Sabemos de lo que éramos capaces. Por ahí la gente tenía dudas por cómo llegábamos, porque llevábamos jugadores muy al límite y con problemas, pero este grupo cuando se junta y está unido siempre da un plus”, remarcó.

Y añadió: “Se contagia uno al otro y saca de donde no tiene para dar el máximo”.

El mensaje de Messi para los argentinos

Como ya lo había hecho durante las instancias finales de Qatar 2022, Messi le dejó un mensaje al pueblo argentino y pidió disfrutar este momento histórico.

“Disfruten de este momento, como lo disfrutamos nosotros. Hoy nos metemos en una final del mundo otra vez, volvimos a posicionar a Argentina entre los dos mejores”, expresó.

El capitán recordó que el país viene de cuatro años de disfrutar la tercera estrella y ahora vuelve a estar ante una posibilidad única.

“Hace cuatro años que estamos disfrutando de ser campeones del mundo, ahora volvemos a jugar la final. Que lo disfruten como lo están haciendo. Hoy dimos el último paso y conseguimos lo que todos queríamos: llegar hasta lo último, jugar una final del mundo y, como siempre, será lo que Dios quiera”, afirmó.

Lo que dijo sobre España

Por último, Messi analizó el partido decisivo ante España, que eliminó a Francia y será el rival de Argentina en la final del Mundial 2026.

“Una selección enorme, con grandísimos jugadores, con juego. Una selección que conozco bien, una filosofía de juego que ya lleva muchísimos años jugando de esa manera”, señaló.

El rosarino también destacó su vínculo con varios futbolistas españoles y con el fútbol de ese país.

“Conozco a los jugadores también, me he enfrentado, los sigo, varios están en el Barça, equipo al cual quiero y sigo”, indicó.

Y cerró: “Es un partido especial, una final del mundo. Imagino que va a ser muy igualado todo”.

Argentina volverá a jugar una final mundialista y Messi, una vez más, será el gran símbolo de un equipo que no deja de creer.