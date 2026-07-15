Victoria Villarruel volvió a vincular el triunfo ante Inglaterra con la Guerra de Malvinas

La vicepresidenta celebró la clasificación de la Selección a la final del Mundial 2026 con un mensaje en redes sociales acompañado por imágenes de soldados argentinos durante el conflicto de 1982.

Hoy 21:30

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a relacionar el enfrentamiento entre Argentina e Inglaterra con la Guerra de Malvinas, luego de la victoria de la Selección por 2 a 1 que le permitió acceder a la final del Mundial 2026.

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A través de sus redes sociales, Villarruel felicitó al equipo dirigido por Lionel Scaloni y agradeció a los autores de los goles, Enzo Fernández y Lautaro Martínez, al tiempo que remarcó que el encuentro "no era un partido más".

El mensaje estuvo acompañado por un video con imágenes de soldados argentinos durante la Guerra de Malvinas, reforzando la asociación entre el triunfo deportivo y el histórico reclamo de soberanía sobre las islas.

La publicación se produjo apenas un día después de otro mensaje de la vicepresidenta que generó fuertes repercusiones. En la previa del partido había calificado a los británicos como "piratas usurpadores" e "invasores", y sostuvo que el encuentro trascendía el plano futbolístico por su vínculo con la causa Malvinas.

Esas declaraciones provocaron una reacción del Gobierno del Reino Unido, que expresó su preocupación a través del Foreign Office en un contexto en el que la administración del presidente Javier Milei busca mantener una relación de cooperación con Londres.

En paralelo, la Policía Federal desplegó un operativo preventivo en las inmediaciones de la Embajada del Reino Unido en Buenos Aires, mientras continuaban las repercusiones por los dichos de la vicepresidenta.

La nueva publicación de Villarruel volvió a instalar el debate sobre la utilización del conflicto de Malvinas en el marco del histórico enfrentamiento futbolístico entre Argentina e Inglaterra, luego de la clasificación del seleccionado nacional a una nueva final mundialista.