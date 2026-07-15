"Estoy destrozado": la dolorosa reacción de Harry Kane tras la remontada de Argentina

El capitán de Inglaterra reconoció que el equipo perdió el control del partido tras el empate argentino y realizó una autocrítica sobre el planteo que terminó dejando a los británicos sin final.

Hoy 22:40

El capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, habló por primera vez tras la derrota por 2 a 1 frente a Argentina en las semifinales del Mundial 2026 y realizó una fuerte autocrítica sobre el desempeño del equipo luego de haber comenzado el encuentro en ventaja.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El conjunto inglés se adelantó en el marcador con un gol de Anthony Gordon, pero la Selección argentina logró dar vuelta el resultado y selló su clasificación a la final del torneo.

En declaraciones a la BBC, el delantero del Bayern Múnich no ocultó su tristeza por la eliminación y expresó su respaldo a sus compañeros y al cuerpo técnico.

"Estoy destrozado. Destrozado por los chicos. Destrozado por todos, el cuerpo técnico, los aficionados", manifestó.

Kane consideró que Inglaterra hizo un buen partido durante gran parte del encuentro, aunque reconoció que el equipo cambió su actitud después de conseguir la ventaja.

"Una vez que nos pusimos 1-0 arriba, simplemente nos aferramos al resultado. A este nivel, no es suficiente", afirmó.

El goleador explicó que durante el primer tiempo y el inicio del complemento lograron incomodar a la Selección argentina con la presión, aunque esa situación cambió por completo después del empate albiceleste.

"Después del gol, ya fuera porque ellos subían más hombres al ataque o porque nosotros no podíamos igualarlos individualmente, fue una oleada tras otra. Estábamos tratando de resistir, nuestros muchachos bloqueando. Pero al final, simplemente no fue suficiente", analizó.

El atacante sostuvo que el objetivo del equipo, incluso tras abrir el marcador, era continuar atacando, aunque reconoció que los goles argentinos modificaron el desarrollo del partido y obligaron a Inglaterra a intentar recuperar el control.

Pese a la frustración por la eliminación, Kane valoró el recorrido realizado por el seleccionado británico en la Copa del Mundo.

"Hemos tenido muchos buenos momentos en este torneo, muchos buenos partidos. Otra semifinal. Estamos hablando de tocar la puerta", concluyó el capitán inglés.