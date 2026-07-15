Una mujer que iba a celebrar el triunfo de Argentina protagonizó un violento derrape en su motocicleta

La conductora se dirigía junto a su hija hacia la Plaza Libertad para celebrar la clasificación de Argentina y, tras el derrape, fue trasladada de urgencia al Hospital Regional.

Hoy 23:01

Una mujer de 47 años resultó gravemente herida luego de protagonizar un derrape con la motocicleta que conducía cuando se dirigía, junto a su hija menor de edad, hacia la Plaza Libertad para participar de los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial.

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El siniestro vial se registró alrededor de las 19.52 en la rotonda ubicada sobre la Diagonal, frente a la Facultad de Ciencias Económicas.

Por causas que son materia de investigación, la motocicleta derrapó mientras era conducida por Laura Coria, domiciliada en el barrio Avenida, de la ciudad de La Banda. La mujer viajaba acompañada por su hija menor.

Como consecuencia de la caída, Coria sufrió un grave traumatismo de cráneo, por lo que fue asistida en el lugar por personal del SEASE 107, que posteriormente la trasladó de urgencia al Hospital Regional debido a la gravedad de las lesiones.

En tanto, las circunstancias en las que se produjo el derrape son investigadas por el personal policial que intervino en el procedimiento.