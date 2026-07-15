Las entradas para la final del Mundial 2026 entre Argentina y España superan los 10.000 dólares

La histórica definición del domingo en el MetLife Stadium disparó los precios y la demanda de tickets para ver a la Albiceleste y a La Roja.

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La Selección argentina logró un histórico triunfo ante Inglaterra y se clasificó para la final del Mundial 2026, donde este domingo se medirá con España en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. La expectativa por el duelo decisivo disparó la demanda de entradas y los precios alcanzan cifras récord.

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Según fuentes oficiales, algunos tickets ya superan los US$14.000 por persona para ubicaciones premium, mientras que los paquetes de hospitalidad pueden llegar hasta US$29.000, incluyendo acceso a sectores exclusivos y servicios adicionales. Las entradas de Categoría 2, más accesibles, rondan los US$9.000.

La venta se realizó de manera escalonada: al inicio del Mundial se habilitó alrededor del 20% de la capacidad, y tras la clasificación de España a la final se liberó otro 20%. Ahora, con el duelo confirmado, se pondrá a la venta el resto de los boletos, aunque el sitio oficial de la FIFA registró saturación por la alta demanda.

Los precios reflejan no solo la presencia de Argentina en la final, sino también el sistema de precios dinámicos de la FIFA y la presión del mercado de reventa, donde los valores aumentan a medida que se confirma el partido.

Datos de la final

Fecha: domingo 19 de julio de 2026

Hora: 16:00 (hora Argentina)

Estadio: MetLife Stadium

Ciudad: East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos

Una final histórica

Argentina y España solo se enfrentaron una vez en un Mundial, en 1966, con triunfo español por 2-1 en fase de grupos. Además, este encuentro reemplaza la final de la Finalissima, que no se pudo disputar pese a que Argentina ganó la Copa América 2024 y España la Eurocopa 2024.

Tras eliminar a Inglaterra y Francia, la Albiceleste y La Roja protagonizarán un partido que promete quedar entre los más recordados de la historia reciente del fútbol, con Lionel Scaloni buscando defender el título logrado en Qatar 2022.