River inicia el segundo semestre ante Aldosivi por la Copa Argentina

El Millonario enfrentará este viernes desde las 21.45 al Tiburón en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final. El equipo de Eduardo Coudet buscará avanzar de ronda y comenzar con una victoria su segunda parte del año.

Hoy 07:10

River pondrá primera en el segundo semestre este viernes, cuando enfrente a Aldosivi desde las 21.45 en el estadio Padre Martearena de Salta, por los 16avos de final de la Copa Argentina 2026. El equipo de Eduardo Coudet intentará arrancar con una alegría en una competencia que aparece como uno de los grandes objetivos de la temporada.

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El Millonario llega luego de igualar 2-2 con Flamengo en un amistoso disputado en Portugal, donde Sebastián Driussi marcó un doblete antes de sufrir un desgarro que lo dejó descartado para este compromiso. Su lesión abrió la puerta para que los flamantes refuerzos Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré tengan posibilidades de sumar minutos, e incluso alguno podría meterse entre los titulares.

Otra de las novedades de la semana fue la salida de Franco Armani, quien se despidió de River tras una etapa histórica para continuar su carrera en Atlético Nacional. El arquero dejó el club luego de conquistar diez títulos, entre ellos la recordada Copa Libertadores 2018, y su lugar será ocupado por Santiago Beltrán.

Del otro lado estará un Aldosivi que buscará dar el gran golpe de la jornada. El conjunto dirigido por Israel Damonte tuvo un muy flojo primer semestre, sin victorias en el Torneo Apertura, y afrontará este encuentro con la ilusión de seguir avanzando en la Copa Argentina, aunque su principal objetivo continuará siendo asegurar la permanencia en la máxima categoría.

Probable formación de River

Santiago Beltrán; Giovanni González, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Mauro Arambarri, Aníbal Moreno o Lucas Silva, Fausto Vera, Tomás Galván o Juan Cruz Meza; Facundo Colidio y Joaquín Freitas.

DT: Eduardo Coudet.

Datos del partido