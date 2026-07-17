Detención de gendarmes por controles ilegales en Jujuy

Tres gendarmes en Jujuy fueron detenidos por realizar controles vehiculares ilegales sin autorización, utilizando vehículos particulares y sin uniforme.

Hoy 02:38

Tres efectivos de Gendarmería Nacional fueron detenidos tras ser sorprendidos realizando controles vehiculares sin autorización, vestidos de civil y utilizando automóviles particulares, en la ruta provincial N°1, específicamente entre las localidades de El Piquete y Palma Sola.

El operativo fue llevado a cabo el pasado martes alrededor de la 1, cuando se constató que los gendarmes estaban sin los uniformes de la fuerza y utilizaban dos vehículos particulares, un Chevrolet y un Volkswagen, que fueron secuestrados en el marco de la causa.

Durante el procedimiento, la Fiscalía ordenó el secuestro de armas de fuego, mochilas, teléfonos celulares y aproximadamente mil cartones de cigarrillos, que fueron incorporados a la investigación para su análisis correspondiente.

La investigación está liderada por el agente fiscal Matías Mora, con la colaboración del ayudante fiscal César Díaz, quienes solicitaron la detención de los gendarmes involucrados en esta grave situación.

Las autoridades de Gendarmería Nacional están cooperando con la investigación, enviando a la Fiscalía los legajos personales de los tres efectivos y confirmando que no se autoriza la realización de controles sin el uniforme reglamentario.

Además, se notificó a la fiscal federal Lucía Orsetti sobre los hechos, dado que los inculpados pertenecen a una fuerza federal. Los tres efectivos se encuentran actualmente detenidos en la Brigada de Investigaciones de San Pedro.

Hoy se llevará a cabo la audiencia imputativa, donde la Fiscalía formulará cargos por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y exacciones ilegales, según los artículos 248 y 266 del Código Penal de la Nación, presentando además los hechos y pruebas recabadas hasta el momento.

La investigación sigue en curso y la Fiscalía continúa con la producción de diversas medidas probatorias para esclarecer los hechos, sin descartar la incorporación de nuevos elementos relevantes para el caso.