Detienen a hombre por maltrato animal en Villa Ángela, Chaco

La intervención policial en Villa Ángela, Chaco, se llevó a cabo tras la denuncia de un vecino y la difusión de un video que evidenciaba maltrato animal hacia dos cachorras.

Hoy 03:51

La intervención policial en Villa Ángela, Chaco, se inició tras la denuncia de un vecino que alertó sobre un caso de maltrato animal, evidenciado por un video que mostraba agresiones contra un perro.

A raíz de esta denuncia, y bajo la disposición de la Fiscalía Rural y Ambiental, efectivos de la División Operaciones Rurales de la ciudad detuvieron a un hombre de 46 años, quien es el principal sospechoso de maltratar a los animales.

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Tupac, donde las autoridades encontraron y rescataron a dosp cachorras que se encontraban en condiciones deplorables.

Un vecino, que había sido testigo de la situación, declaró que no era la primera vez que ocurrían actos de crueldad contra estos animales, lo que motivó la rápida actuación de las autoridades.

El personal policial, bajo la supervisión de la doctora María Emilia Rudaz, se dirigió al lugar y concretó la aprehensión del sospechoso, quien quedó a disposición de la Fiscalía.

Las cachorras fueron trasladadas a un centro veterinario para ser examinadas y posteriormente, se les proporcionó resguardo mediante una asociación protectora de animales de la ciudad.

El detenido fue notificado de su situación legal y enfrenta una causa judicial por maltrato animal, en un contexto que resalta la importancia de la protección de los derechos de los animales en la región.