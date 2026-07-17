Hombre de 39 años en estado crítico tras ataque a balazos en Santa Fe

Un hombre de 39 años se encuentra en estado crítico tras recibir disparos en la cabeza y las piernas en un ataque ocurrido en Santa Fe durante la madrugada.

Hoy 04:12

Un hombre de 39 años se encuentra internado en estado crítico en el Hospital José María Cullen tras haber sido atacado a balazos en la madrugada de este jueves en el barrio Santa Rosa de Lima, en la ciudad de Santa Fe.

El incidente tuvo lugar alrededor de las 4:10 en las inmediaciones de Moreno y Estrada, donde, por razones aún desconocidas, Jorge Gabriel Rodríguez fue baleado. Posteriormente, fue trasladado en un vehículo particular al hospital, mientras que los vecinos alertaban a la Central de Emergencias 911.

De acuerdo con las primeras informaciones, la víctima presentaba un impacto de bala en la parte posterior de la cabeza y otros disparos en las piernas, lo que lo mantiene en estado delicado. Hasta el momento, no se han realizado detenciones relacionadas con el caso.

Tras la denuncia del ataque, efectivos del Comando Radioeléctrico se dirigieron al lugar de los hechos y entrevistaron a un hombre que alegó ser familiar de la víctima, aunque se negó a proporcionar sus datos personales.

Según su relato, Rodríguez había estado consumiendo bebidas alcohólicas y salió de su hogar para realizar un mandado. Minutos después, un vecino le informó que había sido atacado a tiros y fue trasladado de urgencia al hospital.

El caso ha sido asignado a la Fiscalía de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación, que ha ordenado diversas acciones para esclarecer el ataque, incluyendo un informe médico sobre el estado de salud de la víctima y la toma de declaraciones a familiares y posibles testigos.

Además, se ha solicitado la intervención del médico policial, el secuestro de las prendas de vestir de la víctima y el relevamiento de cámaras de videovigilancia tanto en la zona del ataque como en el hospital. Agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) también realizaron peritajes criminalísticos en la escena para intentar identificar al autor o autores del ataque.