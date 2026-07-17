Junya Ito, de la tienda de conveniencia a estrella del fútbol japonés

Junya Ito, un destacado futbolista japonés, demuestra que la perseverancia y la educación pueden llevar al éxito en el deporte, a pesar de los desafíos iniciales.

Hoy 05:18

Junya Ito no siguió el camino convencional de las estrellas del fútbol japonés. Al finalizar la secundaria, no recibió propuestas de ningún club profesional, mientras que sus compañeros hacían su debut en la élite. Sin embargo, el futbolista japonés decidió continuar su formación académica y persistir en su sueño de convertirse en profesional.

Durante su etapa universitaria, Ito llevó a cabo prácticas laborales en una tienda de conveniencia, una experiencia que se volvió viral como símbolo de su arduo camino hacia el éxito. Esta fase de su vida refleja que el trayecto hacia el profesionalismo estuvo lleno de desafíos y sacrificios.

La historia de Junya Ito se remonta a Yokosuka, Japón, donde nació el 9 de marzo de 1993. Desde temprana edad, destacó por su velocidad y habilidades con el balón. A pesar de su talento, al terminar la secundaria, no recibió ofertas de equipos de la J-League.

En lugar de rendirse, Ito se inscribió en la Universidad Kanagawa, donde continuó compitiendo a un alto nivel universitario, preparándose para una oportunidad que parecía lejana. Su esfuerzo y dedicación lo llevaron a una oportunidad crucial en su carrera.

En 2015, Junya Ito firmó su primer contrato profesional con Ventforet Kofu. Su velocidad y habilidad para asistir rápidamente llamaron la atención en la J-League, donde comenzó a consolidarse como uno de los extremos más prometedores de Japón.

Su rendimiento excepcional le abrió las puertas al Kashiwa Reysol, donde alcanzó su mejor nivel en Japón. En 2019, hizo el salto al fútbol europeo al unirse al Genk en Bélgica, convirtiéndose en un jugador clave, ganando títulos y destacándose en la generación de asistencias.

Más tarde, firmó con el Stade de Reims en Francia y regresó a Genk para continuar su carrera en Europa. Su crecimiento también fue notable en la selección de Japón, donde desde su debut en 2017 se ha convertido en un jugador habitual, participando en la Copa Mundial de Catar 2022.