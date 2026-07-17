El granizo y su formación: curiosidades que sorprenden

El granizo es un fenómeno meteorológico que ha fascinado a la humanidad por siglos, con registros que datan de la antigüedad. Este tipo de precipitación puede causar daños significativos, llegando a pesar más de un kilogramo en su forma más grande.

Hoy 06:02

El granizo es un fenómeno meteorológico que se caracteriza por la caída de pellets de hielo desde las nubes durante tormentas severas. Se forma cuando las corrientes de aire ascendente en una tormenta llevan gotas de agua hacia zonas muy frías en la atmósfera, donde se congelan y se convierten en granizos.

Este fenómeno no es nuevo; hay registros históricos que documentan tormentas de granizo desde hace más de 2000 años, con menciones en textos de civilizaciones antiguas como la griega y romana. En 1925, por ejemplo, se registró una de las tormentas de granizo más intensas en Argentina, cuando se reportaron piedras de hielo del tamaño de pelotas de fútbol.

La ciencia detrás del granizo implica un proceso de formación que puede ser bastante complejo. Durante una tormenta, las corrientes de aire pueden elevar las gotas de agua a altitudes donde las temperaturas son bajo cero, formando así el granizo. A medida que caen, pueden ser arrastrados nuevamente hacia arriba por corrientes de aire, acumulando más capas de hielo antes de finalmente caer al suelo.

El tamaño del granizo puede variar enormemente; algunos granizos son tan pequeños como un guisante, mientras que otros pueden alcanzar tamaños de hasta 15 cm de diámetro. Estos grandes trozos de hielo pueden causar daños significativos a cultivos, vehículos y propiedades, lo que ha llevado a investigaciones sobre su prevención y manejo.

En términos de impacto climático, el granizo se ha vuelto más frecuente en ciertas regiones debido al cambio climático, que puede intensificar las tormentas y modificar sus patrones. Esto ha llevado a la comunidad científica a estudiar cómo estos cambios afectan la formación y severidad de las tormentas de granizo.

Además de los daños materiales, el granizo también puede tener efectos psicológicos en las personas, especialmente en aquellos que viven en áreas propensas a tormentas severas. La incertidumbre y el miedo a daños pueden causar un estrés significativo en la población afectada durante la temporada de tormentas.

El estudio del granizo continúa siendo un campo de interés tanto para meteorólogos como para científicos, quienes buscan entender mejor su formación y cómo mitigar sus efectos. Con el avance de la tecnología, se espera que las predicciones sobre este fenómeno mejoren, ofreciendo así una mayor seguridad a las comunidades vulnerables.